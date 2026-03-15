Introduzione
Ci vogliono un supplementare e due azioni decisive firmate Austin Reaves e Luka Doncic ai Lakers per battere Nikola Jokic e i suoi Nuggets al termine di una sfida combattutissima. A Miami i Magic vincono il derby della Florida e sorpassano gli Heat in classifica, mentre Victor Wembanyama ferma la corsa degli Hornets. Caduta a sorpresa dei Clippers, che perdono in casa contro Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 104-97
Tutto facile per i Sixers, che contro Brooklyn comandano dall’inizio alla fine grazie ai 28 punti di Quentin Grimes e ai 19 di Justin Edwards, protagonisti in assenza di fatto di tutti i titolari. I Nets, a loro volta molto rimaneggiati, partono male e segnano solo 31 punti nel primo tempo, perdendo contatto con Philadelphia senza più riuscire a recuperare
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ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS 122-99
Tutto facile anche per Atlanta, che contro i Bucks accelera nel 2° quarto, trova 30 punti con 7/10 da tre dal veterano CJ McCollum e la tripla doppia da 23 punti, 12 assist e 10 rimbalzi di Jalen Johnson e infila la 9^ vittoria consecutiva. Per Milwaukee, di nuovo senza Giannis Antetokounmpo per un problema alla caviglia, si salva solo Ryan Rollins (22 punti)
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SAN ANTONIO SPURS-CHARLOTTE HORNETS 115-102
Dopo una partita di stop, Victor Wembanyama torna in campo e sfiora la tripla doppia con 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist a cui aggiunge anche 2 palle rubate e 4 stoppate, specchio fedele di una gara dominata senza lasciare a Charlotte alcuna possibilità di vincere. Gli Hornets hanno 22 punti da Miles Bridges, ma perdono nettamente la battaglia a rimbalzo (54-39) e non riescono mai a trovare le misure al fenomeno francese
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BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 111-100
Basta un quarto, il 1°, ai Celtics per scaldare i motori e travolgere Washington come da pronostici. Boston si gode la doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi di Neemias Queta e soprattutto i 20 punti, 14 rimbalzi e 7 assist di un Jayson Tatum che gioca 32 convincenti minuti. Gli Wizards si possono parzialmente consolare con i 22 punti in uscita dalla panchina di Tristan Vukcevic
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MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 117-121
A Miami i Magic vanno avanti anche di 22 punti, gli Heat si avvicinano ad un solo possesso nel finale ma sono proprio gli ospiti in volata a ottenere la loro 7^ vittoria di fila che vale anche il sorpasso sugli avversari nella classifica della Eastern Conference. Paolo Banchero è ancora una volta il migliore per Orlando con 27 punti e 8/14 dal campo, mentre dall’altra parte Jaime Jaquez Jr. prova a risollevare i suoi con 22 punti in uscita dalla panchina. Panchina dove invece rimane seduto per tutta la partita Simone Fontecchio, non utilizzato da coach Erik Spoelstra
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LOS ANGELES LAKERS-DENVER NUGGETS 127-125 (OT)
Il big match della notte non delude affatto le attese, perché per vincere i Lakers hanno bisogno di una giocata di furbizia da tre punti di Austin Reaves (32 punti) e quindi del canestro a 0.5 secondi dalla fine dell’overtime segnato da uno scatenato Luka Doncic (30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi). Ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (24 punti, 16 rimbalzi, 14 assist) e nemmeno un Aaron Gordon apparso in grande salute dopo il lungo stop e autore di una prova da 27 punti e 9/16 dal campo
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L.A. CLIPPERS-SACRAMENTO KINGS 109-118
La sorpresa della notte, invece, arriva dall’Intuit Dome, dove DeMar DeRozan (27 punti) e Precious Achiuwa (25 punti e 13 rimbalzi) trascinano i Kings ad una vittoria difficile da pronosticare alla vigilia. I Clippers si svegliano troppo tardi, provano a rimontare con Kawhi Leonard (31 punti) e Darius Garland (25 punti), ma non riescono nel loro intento
LA CLASSIFICA A EST
Orlando vince a Miami e supera sia gli Heat che Toronto, portandosi al 5° posto nella classifica della Eastern Confernce, mentre di fatto la sconfitta casalinga contro Atlanta toglie Milwaukee dalla corsa al play-in a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie importanti per gli Spurs, che continuano a tallonare Oklahoma City per la vetta della Western Conference, e per i Lakers, che con la vittoria su Denver si portano al 3° posto sorpassando anche Houston
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Lakers e Nuggets con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
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