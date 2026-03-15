Il big match della notte non delude affatto le attese, perché per vincere i Lakers hanno bisogno di una giocata di furbizia da tre punti di Austin Reaves (32 punti) e quindi del canestro a 0.5 secondi dalla fine dell’overtime segnato da uno scatenato Luka Doncic (30 punti, 13 assist e 11 rimbalzi). Ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (24 punti, 16 rimbalzi, 14 assist) e nemmeno un Aaron Gordon apparso in grande salute dopo il lungo stop e autore di una prova da 27 punti e 9/16 dal campo

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