Introduzione

New York soffre, ha bisogno di un ottimo Jalen Brunson e alla fine batte in volata una versione molto rimaneggiata degli Warriors. Oklahoma City ribadisce la sua leadership a Ovest con la netta vittoria su Minnesota, mentre Dallas sorprende Cleveland e Toronto ha la meglio su Detroit. Torna alla vittoria Milwaukee, che ritrova il miglior Giannis Antetokounmpo e Sacramento pesca il season high di DeMar DeRozan e batte Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA