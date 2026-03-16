Introduzione
New York soffre, ha bisogno di un ottimo Jalen Brunson e alla fine batte in volata una versione molto rimaneggiata degli Warriors. Oklahoma City ribadisce la sua leadership a Ovest con la netta vittoria su Minnesota, mentre Dallas sorprende Cleveland e Toronto ha la meglio su Detroit. Torna alla vittoria Milwaukee, che ritrova il miglior Giannis Antetokounmpo e Sacramento pesca il season high di DeMar DeRozan e batte Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DALLAS MAVERICKS 120-130
Altra sconfitta in un matinée per i Cavs, che dopo un primo tempo equilibrato crollano nella ripresa permettendo ai Mavs di vincere toccando anche il +21 nel 4° periodo. Gli ospiti si godono un Cooper Flagg da 27 punti e 10 assist per azionare Naji Marshall (25) e PJ Washington (20 con 11 rimbalzi), mentre i Cavs si svegliano troppo tardi e non vanno oltre i 26 con 11 assist di Donovan Mitchell, perdendo ulteriore terreno nei confronti di New York per il terzo posto a Est
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OKLAHOMA CITY THUNDER-MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-103
L’ottava vittoria consecutiva di Oklahoma City arriva trovando il giusto ritmo dalla metà del 3° quarto in poi, cancellando il vantaggio di 9 lunghezze accumulato fino a quel momento da Minnesota guidata dai 32 di Julius Randle e i 19 di Anthony Edwards. La difesa di OKC forza 22 palle perse agli avversari e capitalizza dall’altra parte realizzando 29 punti (contro i soli 6 dei T’Wolves sui 7 turnover dei Thunder), ringraziando l’energia dalla panchina dei vari Isaiah Joe (20 punti), Alex Caruso (17) e Jared McCain (15). Shai Gilgeous-Alexander ha bisogno di 10 punti nel 4°periodo per raggiungere quota 20 e tenere aperta la striscia, aggiungendo anche 10 assist in una serata da 7/22 al tiro
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TORONTO RAPTORS-DETROIT PISTONS 119-108
I Raptors spezzano la “maledizione Pistons” contro cui non vincevano da più di due anni, interrompendo a sette la striscia di sconfitte contro Cade Cunningham e soci. Brandon Ingram è ancora una volta il miglior realizzatore con 34 punti, ma sono i 27 di RJ Barrett e i 21 con 18 rimbalzi (di cui 9 in attacco) di Jakob Poeltl a fare la differenza. I capoclassifica a Est non vanno oltre i 33 con 9 assist di Cunningham, i 21 di Tobias Harris e i 20 con 11 rimbalzi di Jalen Duren, ma non hanno la consueta consistenza difensiva
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MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 134-123
In una sfida tra due squadre che ormai hanno poco da chiedere a questa stagione sono i Bucks ad avere la meglio, guidati dal rientrante Giannis Antetokounmpo (autore di 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) e i 29 dalla panchina di un infuocatoBobby Portis. I padroni di casa prendono il controllo del match dalla metà terzo quarto in poi, rendendo inutili i 32 di Aaron Nesmith (7/10 da tre) per i Pacers che non interrompono la loro striscia di sconfitte consecutive arrivata ormai a 13
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PHILADELPHIA 76ERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-103
È Quentin Grimes, autore di una prova da 31 punti di cui 14 nel decisivo 4° quarto, a trascinare Philadelphia alla vittoria su Portland nonostante le molte assenze per infortunio. I Sixers hanno anche la doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi di VJ Edgecombe, mentre Denni Avdija chiude con 25 punti, 9 assist e 6 rimbalzi ma i Blazers non riescono a tenere il ritmo degli avversari nella seconda metà di gara
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NEW YORK KNICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 110-107
Occorrono un Jalen Brunson da 30 punti e 9 assist e un Karl-Anthony Towns da 17 punti e 12 rimbalzi ai Knicks per battere Golden State al termine di una partita ben più combattuta di quanto fosse pronosticabile alla vigilia. New York va sotto anche di 21 prima di cambiare marcia nel secondo tempo, mentre gli Warriors sfiorano solo il colpaccio con Brandin Podziemski (25 punti) e Quniten Post (22) a prendersi il palcoscenico in assenza dei tanti titolari infortunati per coach Steve Kerr
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SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 116-111
Sacramento e Utah non hanno granché da chiedere a questo finale di stagione, ma danno comunque vita ad una partita combattuta in cui gli ospiti partono meglio grazie grande serata di Cody Williams, autore di 34 punti con anche 7 rimbalzi e 7 assist e i padroni di casa mettono le mani sulla gara nel secondo tempo con il miglior DeMar DeRozandella stagione, che chiude in doppia doppia con 41 punti e 11 rimbalzi
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LA CLASSIFICA A EST
New York batte Golden State e, complice la sconfitta casalinga dei Cavs contro Dallas, per il momento stacca Cleveland nella corsa al 3° posto a Est, mentre con la vittoria su Detroit i Raptors si tengono stretto il 6° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Sia Warriors che Blazers perdono e perdono anche la possibilità di avvicinarsi a Clippers e Suns nella corsa al miglior piazzamento in zona play-in a Ovest, mentre le vittorie di Dallas e Sacramento non ne scalfiscono la posizione in classifica
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Knicks e Warriors con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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