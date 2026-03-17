All’Intuit Dome gli Spurs vanno sotto quasi subito in doppia cifra, rimontano e mettono le mani sulla partita con un vantaggio che tocca anche il +21, ma nel finale si devono difendere dal prepotente ritorno dei padroni di casa e quindi difendere fino alla sirena finale quella che diventa la loro 50^ vittoria stagionale. Victor Wembanyama (21 punti e 13 rimbalzi) e Stephon Castle (23 punti e 8 assist) sono i migliori per San Antonio, mentre ai Clippers, privi di Kawhi Leonard, non bastano i 25 punti e 10 assist di Darius Garland e i 22 in uscita dalla panchina di Jordan Miller

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