Introduzione
Guidati dal solito Luka Doncic e da LeBron James i Lakers passano a Houston, mentre Atlanta vince contro Orlando, prolungando la sua striscia di vittorie a 10 e chiudendo a 7 quella dei Magic. San Antonio soffre ma passa in casa dei Clippers, privi di Kawhi Leonard, mentre Boston batte Phoenix in volata dopo una grande sfida tra Devin Booker e Jaylen Brown. Golden State ritrova la vittoria a Washington e Portland domina sul campo dei Nets. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-ORLANDO MAGIC 124-112
Non si ferma la corsa degli Hawks, che contro Orlando trovano il career high da 41 punti con 9/14 da tre di Nickeil Alexander-Walker e la 13^ tripla doppia della stagione di Jalen Johnson (24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist) e infilano la 10^ vittoria consecutiva. Si ferma invece a 7 la striscia di vittorie dei Magic, che pagano soprattutto la serataccia al tiro di Paolo Banchero e Desmond Bane, autori di un 10/29 complessivo dal campo
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WASHINGTON WIZARDS-GOLDEN STATE WARRIORS 117-125
Sono l’ex di serata Kristaps Porzingis, che entra dalla panchina e segna 30 punti in 26 minuti, e De’Anthony Melton(27) a guidare Golden State alla convincente vittoria sul campo di Washington. Gli Warriors, sempre senza Steph Curry, comandano fin dall’inizio, mentre agli Wizards servono poco i 21 punti a testa seganti da Trae Young, Bilal Coulibaly e Will Riley
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BROOKLYN NETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 95-114
Nessun problema per Portland, che a Brooklyn mandano ben 7 giocatori in doppia cifra con Deni Avdija e Toumani Camara a guidare il gruppo con 18 punti a testa e ottengono una vittoria senza nemmeno dover faticare troppo. I Nets, per contro, giocano una delle peggiori partite offensive della loro stagione, chiudendo con il 38.4% dal campo di squadra e 16 palle perse, senza mai davvero impensierire i Blazers
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BOSTON CELTICS-PHOENIX SUNS 120-112
A 4 minuti dalla fine della sfida casalinga con Phoenix i Celtics sono sotto di 3 punti e in difficoltà di fronte ai 40 punti segnati da Devin Booker, ma da lì in poi i padroni di casa chiudono la partita con un parziale di 12-1 che regala a Boston un’altra vittoria. Jaylen Brown segna proprio nel 4° quarto 18 dei suoi 41 punti totali, Jayson Tatum e Derrick White ne aggiungono 21 a testa e alla fine il TD Garden può festeggiare
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CHICAGO BULLS-MEMPHIS GRIZZLIES 132-107
Chicago e Memphis non hanno più molto da chiedere alla stagione, ma nello scontro diretto sono i Bulls a sembrare più motivati grazie soprattutto alla carica di un Matas Buzelis sempre più leader della squadra e autore di una prova da 29 punti e 7 rimbalzi, ben coadiuvato dall’ormai usuale tripla doppia firmata da Josh Giddey (16 punti, 15 rimbalzi e 13 assist). I Grizzlies si possono parzialmente consolare con i 17 punti del rookie Cedric Coward
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NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 129-111
Zion Williamson (27 punti e 11/13 dal campo) e Saddiq Bey (23 punti e 6 rimbalzi) guidano New Orleans a una netta vittoria nella sfida con Dallas, che a sua volta ha ottime prestazioni da Naji Marshall (32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Cooper Flagg (21 punti, 8 assist e 7 rimbalzi) ma senza riuscire mai davvero a trovare le contromisure ai Pelicans in difesa
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HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS 92-100
Nel primo dei due scontri diretti tra Rockets e Lakers in programma nel giro di quarantotto ore sono Luka Doncic (36 punti e 6 rimbalzi) ad avere la meglio in volata dopo una partita che cambia padrone per ben 13 volte. Houston, senza Alperen Sengun, fermo per un problema alla schiena, ha 22 punti da Jabari Smith Jr. e una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi da Amen Thompson, ma si blocca in attacco nel finale segnando solo 12 punti totali nel 4° quarto
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L.A. CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 115-119
All’Intuit Dome gli Spurs vanno sotto quasi subito in doppia cifra, rimontano e mettono le mani sulla partita con un vantaggio che tocca anche il +21, ma nel finale si devono difendere dal prepotente ritorno dei padroni di casa e quindi difendere fino alla sirena finale quella che diventa la loro 50^ vittoria stagionale. Victor Wembanyama (21 punti e 13 rimbalzi) e Stephon Castle (23 punti e 8 assist) sono i migliori per San Antonio, mentre ai Clippers, privi di Kawhi Leonard, non bastano i 25 punti e 10 assist di Darius Garland e i 22 in uscita dalla panchina di Jordan Miller
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LA CLASSIFICA A EST
Boston batte Phoenix e continua la sua rincorsa ai Pistons per la vetta della Eastern Conference, mentre con 10 vittorie di fila Atlanta si rilancia nella candidatura per un posto con accesso diretto ai playoff
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie importanti per gli Spurs, che passando in casa dei Clippers si mantengono nella scia della capolitsa Oklahoma City, e per i Lakers, che battendo Houston staccano proprio i Rockets nella corsa al 3° posto a Ovest
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Rockets e Lakers con telecronaca a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
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