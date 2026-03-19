Introduzione
Già vittoriosi lunedì notte, i Lakers passano ancora a Houston grazie alle grandi prestazioni di Luka Doncic e LeBron James. Oklahoma City travolge Brooklyn e ottiene la sua 10^ vittoria di fila, mentre per gli Hawks a Dallas arriva l’11° successo consecutivo. Sconfitte pesanti per Denver, che cade a Memphis, e per i Clippers, che si fanno rimontare e battere dai Pelicans. Tutto facile per Boston contro Golden State e per Minnesota contro Utah, mentre i Blazers vincono sul campo dei Pacers e i Raptors dominano in casa dei Bulls. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-GOLDEN STATE WARRIORS 120-99
I Celtics partono subito con le marce alte e mettono in chiaro di non avere alcuna intenzione di farsi sorprendere da Golden State, che tira con il 40% dal campo e il 23.3% da tre e di fatto non entra mai davvero in partita. Jaylen Brownguida i suoi con 32 punti, mentre Jayson Tatum continua il percorso verso il recupero della miglior forma fisica con un’altra prestazione convincente da 24 punti e 10 rimbalzi in 31 minuti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 92-121
La sfida tra Nets e Thunder si rivela persino più scontata rispetto alle previsioni, tanto che i campioni NBA in carica vanno all’intervallo lungo in vantaggio per 60-24. Dopodiché Oklahoma City, alla sua 10^ vittoria consecutiva, usa il secondo tempo come allenamento, con Shai Gilgeous-Alexander (20 punti) che fa il minimo indispensabile per allungare la sua striscia di partite con almeno 20 punti segnati e Jared McCain che approfitta dello spazio concessogli per segnare 26 punti in uscita dalla panchina
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
INDIANA PACERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 119-127
Tutto come da pronostico anche a Indianapolis, dove i Blazers, guidati da Deni Avdija (32 punti, 11 rimbalzi e 5 assist) e Donovan Clingan (28 punti e 13 rimbalzi) passano senza troppi problemi mettendo le mani sulla partita già nel primo tempo. I Pacers hanno una buona prestazione da Ivica Zubac (18 punti e 8 rimbalzi), ma perdono nettamente la battaglia a rimbalzo (52-39) e subiscono la maggior fisicità di Portland
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-TORONTO RAPTORS 109-139
Anche per i Raptors è tutto facile a Chicago, dove Toronto manda ben 7 giocatori in doppia cifra con RJ Barrett (23 punti) a guidare il gruppo e travolge i Bulls fin dai primi possessi della partita. Matas Buzelis è ancora una volta il migliore dei suoi con 19 punti e 7 rimbalzi, Rob Dillingham segna 15 punti in uscita dalla panchina ma per i padroni di casa è l’ennesima serataccia in una stagione davvero deludente
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 147-111
Contro Utah, senza Anthony Edwards, l’attacco di Minnesota segna con il 54.2% dal campo e il 46.2% da tre, trovando un Ayo Dosunmu da 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist e travolgendo i Jazz. Brice Sensabaugh sfiora il suo career high con 41 punti, ma si prende ben 31 tiri e di fatto monopolizza la manovra offensiva degli ospiti, che hanno anche 17 punti dal rookie Ace Bailey e poco o nulla dal resto della squadra
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-L.A. CLIPPERS 124-109
La prima sorpresa della notte arriva da New Orleans, dove i Pelicans vanno sotto anche di 18 punti ma sulle spalle di Saddiq Bey (25 punti) e Trey Murphy (23) rimontano e battono nettamente i Clippers. Kawhi Leonard è di nuovo il migliore dei suoi con 25 punti, 8 rimbalzi e 9/12 dal campo, solo che l’attacco degli ospiti si inceppa nel secondo tempo e la difesa non riesce a tenere a galla i ragazzi di coach Ty Lue
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MEMPHIS GRIZZLIES-DENVER NUGGETS 125-118
Altra sorpresa a Memphis, con i Grizzlies, reduci da 8 sconfitte consecutive, che trovano 21 punti, 9 rimbalzi e 9 assistda Ty Jerome e sorprendono Denver. Sconfitta pesante, soprattutto in chiave posizionamento nella classifica della Western Conference, per i Nuggets, tra le cui fila Nikola Jokic sfiora la tripla con 29 punti, 14 rimbalzi e 9 assist ma perde anche 10 palle in attacco e Christian Braun chiude con 26 punti e 7 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-ATLANTA HAWKS 120-135
11^ vittoria di fila per i lanciatissimi Hawks, che a Dallas partono forte e controllano per tutta la partita mandando tutto il quintetto base ben oltre la doppia cifra con CJ McCollum (24 punti) e Jalen Johnson (17 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) a guidare i compagni al netto successo esterno. La buona notizia per i Mavs consiste nel recupero di Daniel Gafford, che entra dalla panchina e chiude con 24 punti e 8 rimbalzi confermando di essere sulla via del pieno recupero dopo il lungo stop per infortunio
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS 116-124
È ancora Luka Doncic, già protagonista della vittoria a Houston lunedì notte, a regalare il bis ai Lakers sfiorando la tripla doppia con 40 punti, 10 assist, 9 rimbalzi e i canestri che nel finale chiudono la sfida. I gialloviola hanno anche un LeBron James praticamente perfetto con 30 punti e 13/14 al tiro e superano le prestazioni di Alperen Sengun (27 punti e 10 assist) e Amen Thompson (26 punti e 11 rimbalzi), ottenendo così la 10^ vittoria nelle loro ultime 11 partite
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Boston continua a vincere e può provare a inseguire i Pistons per la vetta della Eastern Conference, vittorie importanti anche per Toronto e Atlanta, che provano a dire la loro nella corsa tra gli ultimi posti con accesso diretto ai playoff e il play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittoria molto pesante, la seconda nel giro di tre giorni, per i Lakers a Houston, che ora viene superata anche da Minnesota e si ritrova al 5° posto mentre Denver perde a Memphis e perde ulteriormente terreno
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte alla 1.00 su Sky Sport Basket la sfida tra Lakers e Heat in diretta con commento originale
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT