Introduzione

Già vittoriosi lunedì notte, i Lakers passano ancora a Houston grazie alle grandi prestazioni di Luka Doncic e LeBron James. Oklahoma City travolge Brooklyn e ottiene la sua 10^ vittoria di fila, mentre per gli Hawks a Dallas arriva l’11° successo consecutivo. Sconfitte pesanti per Denver, che cade a Memphis, e per i Clippers, che si fanno rimontare e battere dai Pelicans. Tutto facile per Boston contro Golden State e per Minnesota contro Utah, mentre i Blazers vincono sul campo dei Pacers e i Raptors dominano in casa dei Bulls. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA