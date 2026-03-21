Introduzione
Si ferma a 11 la striscia di vittorie di Atlanta, che cade a Houston dove i Rockets riscattano l’ultimo periodo opaco con un netto successo. Sul campo dei Timberwolves Portland va avanti anche in doppia cifra ma si fa rimontare e ha bisogno di una tripla di Jerami Grant per strappare la vittoria. Successi meno semplici del previsto anche per i Knicks nel derby con i Nets e per Boston a Memphis, mentre Detroit, senza Cade Cunningham, batte agilmente Golden State e Denversoffre ma ha la meglio su Toronto in volata. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 92-93
Vittoria molto più sofferta rispetto a quanto previsto per i Knicks nel derby di New York, perché al Barclays Center la partita è combattutissima e ci vogliono la doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e l’errore finale del rookie Ben Saraf, che sulla sirena potrebbe vincerla per i Nets con il classico tiro della disperazione, per ottenere il 5° successo di fila. Brooklyn si toglie la soddisfazione di far sudare i rivali cittadini, con cui alla fine però perde per la 14^ volta consecutiva
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DETROIT PISTONS-GOLDEN STATE WARRIORS 115-101
Anche senza Cade Cunningham, ben sostituito da Daniss Jenkins (22 punti, 8 assist e 7 rimbalzi), ai Pistons basta accelerare nel 2° quarto per battere agilmente una Golden State ancora provata dalle tante assenze. Jalen Duren chiude con 23 punti che lo rendono il miglior marcatore di una partita in cui è la difesa di Detroit a fare ancora una volta la differenza, forzando gli Warriors a ben 25 palle perse totali
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HOUSTON ROCKETS-ATLANTA HAWKS 117-95
Ci sono i 25 punti del solito Kevin Durant, i 23 di Jabari Smith Jr. e la tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun (15 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) nella ottima prova con cui Houston riscatta l’ultimo periodo opaco e batte nettamente Atlanta, fermando a 11 la striscia di vittorie consecutive degli Hakws. Gli ospiti pagano prima una partenza lenta e poi crollano dopo l’intervallo lungo, con i 21 di Nickeil Alexander-Walker che servono a poco
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MEMPHIS GRIZZLIES-BOSTON CELTICS 112-117
A Memphis i Celtics faticano al tiro dalla lunga distanza, chiudendo con un per loro insolito 11/42 di squadra, e hanno bisogno dei 30 punti di Jaylen Brown e del season high di Luke Garza, autore di 22 punti in uscita dalla panchina, protagonisti dell’accelerata nel 4° quarto per strappare una vittoria meno semplice del previsto. I Grizzlies giocano una partita gagliarda, pescano i 23 punti in uscita dalla panchina di Tyler Burton e cedono solo nel finale
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-PORTLAND TRAIL BLAZERS 104-108
A Minneapolis, contro una versione rimaneggiata dei Timberwolves privi di Anthony Edwards, i Blazers vanno avanti anche di 18 grazie alle prove di Deni Avdija (25 punti) e Donovan Clingan (21 punti e 12 rimbalzi), ma hanno bisogno della tripla nel finale del veterano Jerami Grant (26 punti e 10/16 dal campo) per piazzare il colpo in trasferta. Ai padroni di casa non bastano invece le doppie dopie di Rudy Gobert (18 punti e 15 rimbalzi) e Ayo Dosunmu (17 punti e 10 assist)
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DENVER NUGGETS-TORONTO RAPTORS 121-115
Vittoria sofferta anche per Denver, a lungo sotto in casa contro i Raptors guidati da Jakob Poeltl (23 punti e 11 rimbalzi), ma capace di cambiare passo nel 4° quarto e chiudere con un 6-0 alla fine decisivo per spezzare l’equilibrio creatosi dopo la rimonta dei padroni di casa. Jamal Murray è il migliore dei suoi con 31 punti, Nikola Jokic aggiunge 22 punti e 9 assist ma a fare davvero la differenza è Tim Hardaway Jr., che entra dalla panchina, segna le triple decisive e chiude con 23 punti e 7/10 al tiro dalla lunga distanza
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LA CLASSIFICA A EST
Detroit batte Golden State e diventa la 3^ squadra a conquistare matematicamente i playoff dopo Oklahoma City e San Antonio, Boston e New York vincono e proseguono nella loro corsa al 2° posto a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston e Denver riscattano un periodo opaco con le vittorie su Altanta e Toronto, mentre Minnesota perde in casa con Portland e ora si ritrova al 6° posto a Ovest e i Blazers, vittoriosi proprio in casa dei Timberwolves, salgono all'8°