A Minneapolis, contro una versione rimaneggiata dei Timberwolves privi di Anthony Edwards, i Blazers vanno avanti anche di 18 grazie alle prove di Deni Avdija (25 punti) e Donovan Clingan (21 punti e 12 rimbalzi), ma hanno bisogno della tripla nel finale del veterano Jerami Grant (26 punti e 10/16 dal campo) per piazzare il colpo in trasferta. Ai padroni di casa non bastano invece le doppie dopie di Rudy Gobert (18 punti e 15 rimbalzi) e Ayo Dosunmu (17 punti e 10 assist)

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