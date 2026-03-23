Kings e Nets non hanno più molto da chiedere alla stagione, se non attendere la Lottery e quindi il Draft, ma lo scontro diretto si rivela comunque molto combattuto. Sacramento lo vince in volata grazie ad uno scatenato Malik Monk, autore di 32 punti con 7/13 al tiro da tre in uscita dalla panchina, e ad un’altra buona prova del rookie Maxime Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi). Rookie protagonisti anche per Brooklyn, con Ben Saraf (22 punti) e Nolan Traore (17) migliori in campo per gli ospiti

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