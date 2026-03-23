Introduzione
I Timberwolves, sempre privi della loro stella Anthony Edwards, giocano una grande gara difensiva e passano a Boston, dove non vincevano da più di vent’anni. La 35^ tripla doppia della stagione di Nikola Jokic trascina Denverall’importante vittoria su Portland, mentre Phoenix travolge Toronto e New York fa lo stesso con Washington. È invece uno scatenato Malik Monk a regalare ai Kings la vittoria sui Nets. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 128-112
Nel matinée della domenica NBA Denver e Portland partono fortissimo in attacco già nel 1° quarto, ma sono poi i padroni di casa a prendere le redini della partita grazie prima di tutto alla 35^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist), strappando così una vittoria importante anche per gli equilibri di classifica a Ovest. Dopo l’inizio lanciato, invece, i Blazers calano e non basta io solito Deni Avdija (23 punti, 14 assist e 6 rimbalzi) per piazzare il colpo in trasferta
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SACRAMENTO KINGS-BROOKLYN NETS 126-122
Kings e Nets non hanno più molto da chiedere alla stagione, se non attendere la Lottery e quindi il Draft, ma lo scontro diretto si rivela comunque molto combattuto. Sacramento lo vince in volata grazie ad uno scatenato Malik Monk, autore di 32 punti con 7/13 al tiro da tre in uscita dalla panchina, e ad un’altra buona prova del rookie Maxime Raynaud (22 punti e 10 rimbalzi). Rookie protagonisti anche per Brooklyn, con Ben Saraf (22 punti) e Nolan Traore (17) migliori in campo per gli ospiti
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NEW YORK KNICKS-WASHINGTON WIZARDS 145-113
Tutto facile, come da pronostico, per i Knicks, che contro Washington hanno Karl-Anthony Towns in doppia doppia con 26 punti e 16 rimbalzi e 23 punti da Jalen Brunson e comandano dall’inizio alla fine senza dare nemmeno l’impressione di premere sull’acceleratore. Nell’ennesima serata anonima, ad animare un po’ gli Wizards è invece Jaden Hardy, che entra dalla panchina e segna 25 punti che però servono a poco
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BOSTON CELTICS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 92-102
La sorpresa della notte arriva da Boston, dove i Timberwolves, sempre privi di Anthony Edwards, non vincevano dal 2005 e sulle spalle di Bones Hyland (23 punti in uscita dalla panchina) e Jaden McDaniels (19 punti) strappano un successo in volata dopo un 4° quarto in cui concedono ai padroni di casa solo 15 punti con 19.2% dal campo. I Celticshanno 29 punti e 7 rimbalzi da Jaylen Brown, ma l’attacco biancoverde si inceppa nella seconda metà di gara senza più trovare il ritmo giusto
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PHOENIX SUNS-TORONTO RAPTORS 120-98
La sfida tra due delle squadre più sorprendenti di questa stagione premia nettamente i Suns, che con l’accoppiata formata da Devin Booker (25 punti e 6 assist) e Jalen Green (20 punti e 7 assist) dominano i Raptors e interrompono così la striscia in corso di 5 sconfitte consecutive. Toronto, invece, perde nettamente la battaglia a rimbalzo (43-30) e paga le 19 palle perse, frutto di una manovra offensiva troppo confusionaria
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LA CLASSIFICA A EST
Boston cade in casa contro Minnesota, New York batte Washington e la corsa per il 2° posto a Est è più aperta che mai, mentre Toronto cade a Phoenix e vede sempre più avvicinarsi gli Hawks
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittoria importante per Denver, che battendo Portland si tiene in scia di Houston e vede il 4° posto a Ovest, mentre la vittoria dei Suns su Toronto sembra poter blindare il 7° posto per Phoenix
IL QUADRO DEI PLAYOFF A OGGI
Molte posizioni sono ancora da definire, compresi gli incroci del play-in, ma a meno di un mese dall'avvio dei playoff il quadro delle sfide tra Ovest e Est comincia a definirsi
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Oggi in replica su Sky Sport Basket Boston-Minnesota con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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