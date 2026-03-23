Sia Lakers che Knicks hanno vissuto una stagione fatta di alti e bassi molto repentini, ma Luka Doncic e soci sono reduci da 9 vittorie di fila e New York ne ha infilate 6, rilanciando così le proprie chance di lottare per il titolo. Al momento, però, entrambe le squadre sembrano comunque partire in terza fila nella corsa a superare e battere Oklahoma City