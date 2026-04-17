Discover Kimi: il dietro le quinte

Il backstage del documentario Sky Original in tre episodi dedicato alle origini del nuovo talento italiano della F1.
Primo appuntamento venerdì 17 aprile alle 18.30 su Sky Sport 24, venerdì 24 la seconda puntata, venerdì 1° maggio il terzo e ultimo episodio
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