NBA, risultati della notte: Denver batte Phoenix, vincono Cleveland e New YorkHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
L'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, autore anche del canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine, guida Denver al successo su Phoenix. A Cleveland servono 42 punti di Donovan Mitchell per infliggere a Orlando la sesta sconfitta consecutiva, mentre New York si affida a Jalen Brunson (15 dei suoi 32 punti nel quarto periodo) e batte New Orleans. Tutto facile per Charlotte in casa con Sacramento: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle quattro gare della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-SACRAMENTO KINGS 134-90
Tutto facile per gli Hornets, che conquistano la quarta vittoria consecutiva vincendo tutti i quarti della sfida con i Sacramento Kings. Coby White segna 6 delle 26 triple di squadra (record di franchigia pareggiato) ed è il migliore dei suoi con 27 punti, seguito dai 20 di LaMelo Ball, mentre Kon Knueppel con quattro triple a segno si porta a-14 dal record di franchigia di Kemba Walker. I derelitti Kings non vanno oltre i 22 di Daqwon Plowden e i 14 assist dell’ex Malik Monk, finendo sotto anche di 46 punti
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NEW YORK KNICKS-NEW ORLEANS PELICANS 121-116
Sono sette le vittorie consecutive dei Knicks, che si affidano al loro "closer" Jalen Brunson (32 punti di cui 15 nel quarto periodo) per avere ragione dei Pelicans. Karl-Anthony Towns e OG Anunoby ne aggiungono 21 a testa per portarsi a ridosso dei Celitcs in classifica, mentre gli ospiti non vanno oltre i 22 di Zion Williamson e i 21 di Jeremiah Fears, rimontando da -14 ma senza riuscire a evitare una sconfitta che li elimina aritmeticamente dalla corsa playoff
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CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC 136-131
Serve un grande Donovan Mitchell da 42 punti seguito dai 26 di James Harden per avere ragione di Orlando e conquistare la quarta vittoria consecutiva. I padroni di casa mantengono il vantaggio dalla metà del secondo quarto in poi ma non si scrollano mai davvero di dosso i Magic, i quali però subiscono la sesta sconfitta consecutiva nonostante i 36 punti di Paolo Banchero e un quintetto tutto in doppia cifra
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PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 123-125
Come se non bastasse aver realizzato una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist, Nikola Jokic aggiunge anche il canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine per guidare Denver al successo insieme ai 21 di Jamal Murray e i 18 di Tim Hardaway Jr. Devin Booker con 22 punti e 8 assist è l’anima della rimonta dei Suns, ma la sua tripla per vincere la partita prende solo il ferro e condanna Phoenix alla sesta sconfitta nelle ultime sette
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LA CLASSIFICA A EST
New York aggancia di fatto Boston con una vittoria e una sconfitta in più fino a questo momento, tenendosi alle spalle Cleveland che ha 2.5 gare di svantaggio. Orlando torna di nuovo all’ottavo posto e ha lo stesso record di Charlotte e Miami
LA CLASSIFICA A OVEST
Denver mantiene il quarto posto e la pressione sui Lakers, davanti solo di 1.5 partite. Phoenix è ormai certa del settimo posto, mentre New Orleans non può più rientrare in zona play-in. Sacramento sempre ultima nella conference
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti al play-in e ai playoff, che cominceranno il prossimo 18 aprile
TUTTI I VERDETTI DELLA REGULAR SEASON
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In arrivo nella notte la sfida tra due delle squadre più in forma della lega: i Detroit Pistons ospitano gli Atlanta Hawks in piena rimonta nel finale di stagione. Appuntamento a mezzanotte su Sky Sport Basket col commento originale, in replica giovedì alle 11, 15.30 e 22.45 su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua