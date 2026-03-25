Come se non bastasse aver realizzato una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist, Nikola Jokic aggiunge anche il canestro del sorpasso a 11.5 secondi dalla fine per guidare Denver al successo insieme ai 21 di Jamal Murray e i 18 di Tim Hardaway Jr. Devin Booker con 22 punti e 8 assist è l’anima della rimonta dei Suns, ma la sua tripla per vincere la partita prende solo il ferro e condanna Phoenix alla sesta sconfitta nelle ultime sette

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