Playoff NBA, le squadre qualificate ed eliminate: gli Spurs tornano dopo 7 anni
La regular season NBA si avvia alla sua conclusione e con essa arrivano i primi verdetti. Tra le squadre già sicure di un posto ai playoff, quelle che si sono assicurate quantomeno un posto al torneo play-in e quelle invece già eliminate dalla corsa alla post-season, ecco tutti i verdetti della stagione regolare 2025-26. I playoff cominceranno sabato 18 aprile, anticipati dal torneo play-in per decidere le teste di serie numero 7 e 8 di ciascuna conference
- Qualificati ai playoff
- Qualificati ai playoff
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Sicuri almeno del play-in
- Eliminati
- Eliminati
- Eliminati
- Eliminati
- Eliminati
- Per il sesto anno consecutivo la NBA assegnerà gli ultimi due posti di ciascuna conference attraverso un mini torneo tra le quattro squadre arrivate tra la settima e la decima posizione.
- Nello specifico: la numero 7 affronterà la numero 8 in casa propria e chi vince quella partita avrà la testa di serie numero 7;
- chi perde invece dovrà affrontare la vincente della sfida tra la 9^ e la 10^ classificata, e chi vince avrà la testa di serie numero 8.
- Le partite si disputeranno tra il 14 e il 17 aprile
- Una volta stabilite le otto teste di serie di ciascuna conference, il tabellone dei playoff vedrà affrontarsi la numero 1 contro la numero 8, la 2 contro la 7, la 3 con la 6 e la 4 contro la 5, con serie sempre al meglio delle sette partite
- Il fattore campo (cioè giocare gara-1, gara-2, gara-5 e gara-7 in casa) è sempre a favore di chi ha avuto il miglior piazzamento in regular season
- I playoff cominceranno sabato 18 aprile, mentre l’inizio delle Finals tra le squadre vincenti nelle due conference è previsto per il 3 giugno