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Playoff NBA, le squadre qualificate ed eliminate: gli Spurs tornano dopo 7 anni

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La regular season NBA si avvia alla sua conclusione e con essa arrivano i primi verdetti. Tra le squadre già sicure di un posto ai playoff, quelle che si sono assicurate quantomeno un posto al torneo play-in e quelle invece già eliminate dalla corsa alla post-season, ecco tutti i verdetti della stagione regolare 2025-26. I playoff cominceranno sabato 18 aprile, anticipati dal torneo play-in per decidere le teste di serie numero 7 e 8 di ciascuna conference

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