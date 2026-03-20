La regular season NBA si avvia alla sua conclusione e con essa arrivano i primi verdetti. Tra le squadre già sicure di un posto ai playoff, quelle che si sono assicurate quantomeno un posto al torneo play-in e quelle invece già eliminate dalla corsa alla post-season, ecco tutti i verdetti della stagione regolare 2025-26. I playoff cominceranno sabato 18 aprile, anticipati dal torneo play-in per decidere le teste di serie numero 7 e 8 di ciascuna conference