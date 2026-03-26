Non era mai successo negli ultimi 30 anni che una squadra sotto di 13 lunghezze nel supplementare vincesse la partita. Ci sono riusciti i Timberwolves, che sempre privi di Anthony Edwards hanno rimontato e battuto i Rockets con un parziale di 15-0 per chiudere l'overtime, suggellato da un canestro di Julius Randle (24 punti tutti dopo l’intervallo) a 8.8 secondi dalla fine. I 30 punti a testa di Kevin Durant e Alperen Sengun non bastano a battere una squadra che a un certo punto tra infortuni e espulsioni era priva di 5 dei propri 7 migliori giocatori

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