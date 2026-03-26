NBA, risultati della notte: Boston ferma OKC, rimonta Minnesota su Houston nell'overtimehighlights nba
Introduzione
Con un grande Jaylen Brown da 31 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, i Celtics fermano la striscia di 12 successi consecutivi di OKC, che non va oltre i 33 di Shai Gilgeous-Alexander. Minnesota rimonta 13 punti di svantaggio nel supplementare (mai successo negli ultimi 30 anni) e batte Houston trascinata da Julius Randle. Prestazione mostruosa di Jamal Murray che ne mette 53 contro Dallas, Luka Doncic si ferma a 43 e spinge i Lakers al successo a Indianapolis. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 12 partite della notte
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 129-130 OT
La squadra più in forma della Eastern Conference, gli Atlanta Hawks (15-2 dopo la pausa per l’All-Star Weekend), vincono anche sul campo della capoclassifica, interrompendo la loro striscia di quattro successi in fila. A decidere la sfida nel supplementare — arrivato dopo aver sprecato anche 21 punti di vantaggio — sono i 27 punti di CJ McCollum e Jalen Johnson, mentre i Pistons hanno due tiri per vincerla nei supplementari, ma i due migliori realizzatori Tobias Harris (22 punti) e Jalen Duren (26+14) sbagliano la conclusione
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INDIANA PACERS-LA LAKERS 130-137
L'ultima tappa del lungo tour a Est sorride ai Lakers, che passano sul campo di Indiana conquistando la decima vittoria nelle ultime 11 partite. In questa striscia Luka Doncic ha sempre segnato almeno 30 punti, mettendone 43 sul campo dei Pacers accompagnato dai 25 di Austin Reaves, i 23 di LeBron James e i 21+10 di Jaxson Hayes. I gialloviola partono segnando 45 punti nel primo quarto e toccano il +29, ma i Pacers guidati dai 20 di Pascal Siakam tornano fino al -6, senza però impensierire davvero gli avversari privi di Ayton, Hachimura e Smart
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PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 157-137
I Sixers festeggiano il ritorno in grande stile di Joel Embiid e Paul George, rispettivamente da un infortunio muscolare e dalla squalifica di 25 partite. Il primo è subito scintillante con 35 punti a referto e il secondo ne aggiunge 28, spaccando in due la partita con un terzo quarto da 51-32 dopo aver già chiuso il primo tempo avanti di 19 lunghezze. Chicago raddrizza le statistiche individuali dei suoi giocatori guidata dai 23 di Josh Giddey
BOSTON CELTICS-OKLAHOMA CITY THUNDER 119-109
Il big match della notte è quello del TD Garden, dove i Celtics fermano la striscia di 12 successi consecutivi dei Thunder. Jaylen Brown segna 14 dei suoi 31 punti nel terzo quarto che gira la partita e aggiunge 8 rimbalzi e 8 assist, accompagnato dai 19 con 12 rimbalzi e 7 assist di Jayson Tatum per avere la meglio sui campioni in carica. Shai Gilgeous-Alexander ne mette 33, ma OKC soffre a rimbalzo (19-2 nei punti da seconda opportunità) e tira solo 12/37 da tre punti, mandando solo Dort (14) e Holmgren (10) in doppia cifra oltre SGA
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CLEVELAND CAVALIERS-MIAMI HEAT 103-120
Gli Heat tornano a vincere dopo cinque sconfitte in fila, trovando contributi in tutto il roster a partire dai 19 punti di Norman Powell e i 18 di Tyler Herro. Miami va sopra anche di 17 nel terzo quarto, subisce la rimonta dei padroni di casa ma riesce comunque a spuntarla con un ultimo quarto da 37-20, fermando la striscia dei Cavs che avevano vinto le ultime quattro. Donovan Mitchell è il miglior realizzatore dei suoi con 28 punti, ma è difensivamente che i Cavs vengono battuti a ripetizione. Zero minuti in campo per Simone Fontecchio, fuori dalla rotazione per scelta tecnica
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MEMPHIS GRIZZLIES-SAN ANTONIO SPURS 98-123
Nessun problema per gli Spurs, che passano a Memphis guidati dai 19 punti, 15 rimbalzi e 7 stoppate di Victor Wembanyama per la settima vittoria consecutiva, portandosi a ridosso di OKC in classifica. GG Jackson dei Grizzlies è il miglior realizzatore del match con 20 punti, ma i padroni di casa vanno subito sotto di 18 lunghezze a inizio gara e subiscono 41 punti nel terzo quarto, sprofondando a -39 e non impensierendo mai i texani
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UTAH JAZZ-WASHINGTON WIZARDS 110-133
Nella sfida tra due delle peggiori squadre della lega, sono gli Wizards a togliersi la scimmia dalla spalla di 16 sconfitte consecutive, ritrovando la vittoria dopo più di un mese. Juju Reese approfitta dello spazio a disposizione per firmare il suo career-high da 26 punti insieme a 17 rimbalzi, mentre i Jazz — sconfitti in 15 delle ultime 18 partite — non vanno oltre i 24 di Cody Williams e i 21 di Blake Hinson, pur provando a rimontare fino al -13 nel terzo periodo dopo essere sprofondati a -37
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 110-108 OT
Non era mai successo negli ultimi 30 anni che una squadra sotto di 13 lunghezze nel supplementare vincesse la partita. Ci sono riusciti i Timberwolves, che sempre privi di Anthony Edwards hanno rimontato e battuto i Rockets con un parziale di 15-0 per chiudere l'overtime, suggellato da un canestro di Julius Randle (24 punti tutti dopo l’intervallo) a 8.8 secondi dalla fine. I 30 punti a testa di Kevin Durant e Alperen Sengun non bastano a battere una squadra che a un certo punto tra infortuni e espulsioni era priva di 5 dei propri 7 migliori giocatori
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DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 142-135
Servono gli effetti speciali da parte della premiata coppia Murray-Jokic per avere ragione dei Mavs. Il canadese piazza il suo secondo "cinquantello" della stagione mettendone 53 con 19/28 al tiro di cui 9/14 dalla lunga distanza, fermandosi a due lunghezze dal suo career-high. Jokic invece diventa il primo di sempre a realizzare due triple doppie consecutive da 15+15+15, mettendone 23 con 21 rimbalzi e 19 assist, che gli servono per superare quota 6.000 in carriera (primo centro di sempre a riuscirci). Dallas però vende cara la pelle con 26 di Cooper Flagg e 22 di Naji Marshall, tenendo sempre aperta la partita ma subendo la quinta sconfitta in fila
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GOLDEN STATE WARRIORS-BROOKLYN NETS 109-106
Sono i 31 punti punti di Gui Santos e due tiri liberi “clutch” di Draymond Green a guidare gli Warriors a un successo che assicura loro un posto al play-in. Brooklyn, nonostante la striscia di sconfitte che si allunga a nove, rimane quasi sempre avanti e tocca anche il +13 prima di soccombere in un ultimo quarto da 32-20 per i padroni di casa, arrivati al loro 600° soldout consecutivo al Chase Center
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-MILWAUKEE BUCKS 130-99
Nessun problema per i Blazers, che si godono uno Scoot Henderson da 23 punti per dominare quello che rimane dei Bucks, senza mai andare sotto nel punteggio e arrivando anche a +33 per la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Sono invece 12 i ko nelle ultime 15 per gli ospiti, che si consolano con il miglior Ryan Rollins della carriera (36 punti) ma vengono travolti a rimbalzo (54-34)
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LA CLIPPERS-TORONTO RAPTORS 119-94
Terzo successo in fila per i Clippers, che non hanno problemi contro i Raptors in una gara in cui veleggiano fino al +29 guidati dai 27 punti di Kawhi Leonard e i 24 di Darius Garland, oltre ai 23 dalla panchina di Bennedict Mathurin. Toronto invece subisce il terzo ko consecutivo con solo Brandon Ingram a 18 punti e Sandro Mamukelashvili a 13, in una serata stregata in cui tirano col 36% ai tiri liberi (4/11 di squadra)
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LA CLASSIFICA A EST
Rimangono 4 le gare di vantaggio di Detroit su Boston, tallonata da New York a mezza gara di distanza. Atlanta sale al quinto posto ai danni di Toronto, mentre le sei sconfitte consecutive costano tantissimo a Orlando che scivola al decimo. Dietro di loro le 9 sconfitte consecutive di Brooklyn valgono il penultimo posto a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC ha ora solo due gare di vantaggio sugli Spurs, nei confronti dei quali non hanno il tie-breaker a favore. I Lakers difendono il terzo posto dalle vittorie di Denver e Minnesota, mentre Houston perde terreno. Golden State rimane decima ed è sicura del play-in, perché alle sue spalle sono tutte aritmeticamente eliminate
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti al torneo play-in e ai playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida conclusa al supplementare tra gli Atlanta Hawks e i Detroit Pistons, alle 11, 15.30 e 22.45 su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua