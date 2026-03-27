I Magic tornano a vincere dopo sei sconfitte consecutive ringraziando i 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Paolo Banchero (25^ partita del genere in carriera, solo Tracy McGrady con 66 ne ha di più nella storia della franchigia). Insieme a lui ci sono i 23 di Desmond Bane e il ritorno in campo di Jalen Suggs, decisivo con una tripla a 27.4 secondi dalla fine dopo che i Kings erano rientrati fino al -1 guidati dai 33 punti con 11 assist di DeMar DeRozan e 23 di Daeqwon Plowden

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