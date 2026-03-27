NBA, risultati della notte: Charlotte ferma New York, vincono Detroit e OrlandoHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Gli Charlotte Hornets vincono la quinta partita consecutiva, fermando contemporaneamente a sette la striscia di successi dei New York Knicks. Kon Knueppel guida i suoi sfiorando la tripla doppia, mentre agli ospiti non bastano i 26 con 13 assist di Jalen Brunson. Detroit non ha problemi contro New Orleans guidata dai 30 punti con 10 rimbalzi di Jalen Duren, mentre Orlando torna a vincere dopo sei sconfitte in fila superando i 33 punti con 11 assist di DeMar DeRozan per i Sacramento Kings. Di seguito il racconto e gli highlights delle tre gare della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 114-103
Si allunga a cinque la striscia di successi consecutivi degli Hornets, che escono vincenti da una sfida formato playoff con i Knicks fermando a sette i loro successi consecutivi. Kon Knueppel sfiora la prima tripla doppia della carriera chiudendo con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, seguito dai 22 di LaMelo Ball e i 21 di Brandon Miller per rispondere ai 26 con 13 assist di Jalen Brunson. Charlotte però mette la freccia nei due quarti centrali (vinti 56-40) e non si volta più indietro, continuando la propria scalata nella Eastern Conference
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DETROIT PISTONS-NEW ORLEANS PELICANS 129-108
In assenza di Cade Cunningham, è sempre Jalen Duren a caricarsi i Pistons sulle spalle per spazzare via i Pelicans con 30 punti e 10 rimbalzi. A sostenerlo ci sono i 22 di Kevin Huerter e i 19 di Daniss Jenkins per cancellare la sconfitta all’overtime della sera prima contro Atlanta, capitalizzando su una serata da 54% al tiro pesante (15/28). Per i Pelicans invece sono tre le sconfitte consecutive nonostante i 21 di Zion Williamson e i 17 di Saddiq Bey, tirando malissimo anche i tiri liberi (11/24 di squadra)
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ORLANDO MAGIC-SACRAMENTO KINGS 121-117
I Magic tornano a vincere dopo sei sconfitte consecutive ringraziando i 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Paolo Banchero (25^ partita del genere in carriera, solo Tracy McGrady con 66 ne ha di più nella storia della franchigia). Insieme a lui ci sono i 23 di Desmond Bane e il ritorno in campo di Jalen Suggs, decisivo con una tripla a 27.4 secondi dalla fine dopo che i Kings erano rientrati fino al -1 guidati dai 33 punti con 11 assist di DeMar DeRozan e 23 di Daeqwon Plowden
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LA CLASSIFICA A EST
Detroit mantiene ampio margine sulla concorrenza, mentre in zona play-in la lotta è serratissima, con Orlando, Charlotte e Miami tutte a quota 39-34 e Philadelphia solo una gara più su per un finale di stagione che si preannuncia caldissimo
LA CLASSIFICA A OVEST
Le sconfitte di New Orleans e Sacramento non cambiano nulla in classifica a Ovest, anche perché entrambe le squadre sono già aritmeticamente eliminate dalla corsa alla post-season
TABELLONE PLAYOFF
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti al play-in e ai playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Charlotte Hornets protagonisti nel weekend su Sky Sport: sabato 28 marzo alle 23 su Sky Sport Basket la sfida interna ai Philadelphia 76ers di Joel Embiid col commento live di Dario Vismara e Matteo Soragna, In replica domenica 29 marzo alle 9, 14.15 e 20.15 su Sky Sport Basket