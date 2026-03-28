Non c’è storia a Cleveland, dove i Cavs comandano dall’inizio alla fine veleggiando grazie alle prove individuali di Evan Mobley e Jarrett Allen, entrambi in doppia doppia rispettivamente con 23 punti e 10 rimbalzi e con 18 e 10, e ad un ispiratissimo Max Strus, autore di 29 punti in uscita dalla panchina con 8/11 al tiro dalla lunga distanza. Servono invece a poco i 12 punti in 10 minuti giocati da Simone Fontecchio, che aggiunge anche 2 rimbalzi e una palla rubataal suo contributo

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA