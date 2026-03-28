Introduzione
I Celtics, pur privi di Jaylen Brown, fermano la corsa dei lanciatissimi Hawks. Luka Doncic trascina i Lakers alla vittoria su Brooklyn, mentre Denver fatica ben più del previsto ma batte Utah grazie alla coppia formata da Nikola Jokic e Jamal Murray. Houston passa a Memphis, mentre Dallas sorprende i Blazers sul loro campo e Clevelandtravolge Miami. Tutto facile per i Thunder contro Chicago e per Toronto con New Orleans, invece i Clippers devono sudare fino all’ultimo secondo per strappare il successo in casa dei Pacers. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-MIAMI HEAT 149-128
Non c’è storia a Cleveland, dove i Cavs comandano dall’inizio alla fine veleggiando grazie alle prove individuali di Evan Mobley e Jarrett Allen, entrambi in doppia doppia rispettivamente con 23 punti e 10 rimbalzi e con 18 e 10, e ad un ispiratissimo Max Strus, autore di 29 punti in uscita dalla panchina con 8/11 al tiro dalla lunga distanza. Servono invece a poco i 12 punti in 10 minuti giocati da Simone Fontecchio, che aggiunge anche 2 rimbalzi e una palla rubataal suo contributo
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INDIANA PACERS-L.A. CLIPPERS 113-114
Ci vuole un jumper a 0.4 secondi dalla fine firmato da Kawhi Leonard (28 punti e 8 rimbalzi) ai Clippers per passare ad Indianapolis dopo essere stati sotto anche di 24 punti. Nella rimonta dei ragazzi di coach Ty Lue ci sono anche i 30 punti di Darius Garland, mentre i Pacers sembrano volare con Aaron Nesmith (26 punti) e Obi Toppin (20) ma si vedono beffati nel finale
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BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 109-102
Vittoria in rimonta anche per i Celtics, che in casa contro Atlanta vanno sotto di 16 nel 1° quarto e, in assenza di Jaylen Brown, trovano un Payton Pritchard da 36 punti in uscita dalla panchina e la doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Jayson Tatum, che però fatica ancora al tiro con il suo 8/24 complessivo. Ai lanciatissimi Hawks non basta invece un Jalen Johnson da 29 punti per evitare quella che è solamente la 3^ sconfitta dopo la pausa per l’All-Star Game
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MEMPHIS GRIZZLIES-HOUSTON ROCKETS 109-119
Missione compiuta per i Rockets, che approfittano della trasferta a Memphis accelerando nel 4° quarto e vincono grazie alle doppie doppie da 25 punti e 10 assist di Kevin Durant e da 21 punti e 16 rimbalzi di Jabari Smith Jr.. I Grizzlies si possono consolare con un’altra ottima prova di Olivier-Maxence Prosper, che chiude con 31 punti e 7 rimbalzitirando 12/15 dal campo
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OKLAHOMA CITY THUNDER-CHICAGO BULLS 131-113
Ai Thunder basta un parziale micidiale di 22-0 nel secondo tempo per staccare e travolgere Chicago, e se Shai Gilgeous-Alexander segna 25 punti ma tira 8/24 dal campo i campioni in carica trovano comunque 21 punti da Cason Wallace e 15 a testa in uscita dalla panchina da Ajay Mitchell e Isaiah Joe. I Bulls giocano un buon primo tempo ma calano vistosamente dopo l’intervallo lungo, affondando anche a causa della pessima prestazione al tiro dell’ex di serata Josh Giddey, che segna soli 5 punti con 1/11 e 0/8 dalla lunga distanza
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TORONTO RAPTORS-NEW ORLEANS PELICANS 119-106
Ci sono le doppie doppie di Scottie Barnes (23 punti e 12 assist) e Jakob Poeltl (18 punti e 11 rimbalzi) nell’agile vittoria dei Raptors, che contro New Orleans mandano ben 6 giocatori ampiamente oltre la doppia cifra. Dall’altra parte Zion Williamson segna 22 punti con 10/13 al tiro, ma i Pelicans hanno poco dal resto della squadra e non sembrano mai poter davvero impensierire Toronto
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DENVER NUGGETS-UTAH JAZZ 135-129
Ci vogliono l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (33 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) e i 31 punti e 14 assist di Jamal Murray ai Nuggets per rimontare dal -13 accumulato a inizio del 4° quarto e ottenere una vittoria molto più sudata del previsto contro i Jazz. Utah si illude con i 25 punti di Kyle Filipowski e i 24 di Cody Williams, ma l’attacco degli ospiti si blocca proprio nei momenti decisivi della partita
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GOLDEN STATE WARRIORS-WASHINGTON WIZARDS 131-126
Vittoria meno semplice del previsto anche per Golden State, che fatica fino alla fine e batte gli Wizards grazie all’ex di serata Kristaps Porzingis (28 punti e 8 rimbalzi) e a Gui Santos, che chiude con 27 punti e nel finale è decisivo dalla lunetta per fermare la rimonta degli ospiti. Per Washington la buona notizia arriva ancora una volta dal rookie Will Riley, che entra dalla panchina e segna 22 punti con 8/12 al tiro
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-DALLAS MAVERICKS 93-100
Colpo a sorpresa dei Mavs, che a Portland trovano i 24 punti di Cooper Flagg e il season high di un ispiratissimo Marvin Bagley, autore di una prova da 26 punti e 9 rimbalzi con 11/14 al tiro in uscita dalla panchina, e interrompono così una striscia di 5 sconfitte consecutive. I Blazers hanno 23 punti da Jrue Holiday e 20 da Deni Avdija, ma finiscono per pagare il 39.2% complessivo di squadra dal campo
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LOS ANGELES LAKERS-BROOKLYN NETS 116-99
In casa contro Brooklyn i Lakers controllano ritmo e punteggio per tutta la partita e poi vanno in fuga nel 4° quarto sulle spalle del solito Luka Doncic, che chiude con 41 punti e 8 rimbalzi ma che nel 3° quarto rimedia il 16° fallo tecnico della sua stagione che dovrebbe costargli un turno di stop, e di Austin Reaves (26 punti e 8 rimbalzi). Altra buona prova di Josh Minott, migliore dei suoi con 18 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina, per i Nets
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LA CLASSIFICA A EST
A Est vittorie importanti per Boston, che battendo Atlanta si tiene stretto il 2° posto, e per Cleveland, che con il successo su Miami continua la corsa per il 3° posto con i Knicks
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City mantiene salda la vetta a Ovest, mentre le vittorie di Lakers e Nuggets li piazzano al momento al 3° e 4° posto, posizionamenti preziosissimi perché garantiscono il vantaggio del fattore campo al primo turno dei playoff
IL TABELLONE DEI PLAYOFF AD OGGI
Tra le sfide del play-in e le squadre già ai playoff, ecco come sarebbe a Est e a Ovest il quadro della post-season oggi come oggi
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa sera alle 23 su Sky Sport Basket via alla diretta della sfida tra Hornets e Sixers con telecronaca a cura di Dario Vismara e Matteo Soragna, poi in replica domani domenica 29 marzo sempre su Sky Sport Basket alle 9, alle 14.15 e alle 20.15
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