Introduzione
Nei giorni scorsi il commissioner Adam Silver aveva anticipato che la NBA avrebbe messo in campo misure severe per ridimensionare il fenomeno sempre più diffuso del tanking. E, stando a quanto rivelato da ESPN, la lega avrebbe proposto al suo Board of Governors tre proposte piuttosto radicali per riformare la Lottery e quindi il meccanismo di assegnazione delle scelte al Draft a partire dal 2027
SILVER NON HA DUBBI: RISOLVEREMO IL PROBLEMA DEL TANKING
Quello che devi sapere
IL TANKING: UN PROBLEMA DA RISOLVERE
Il tanking, ovvero la propensione da parte di diverse squadre a perdere più partite possibili in modo da massimizzare le proprio chance di poter scegliere ai piani alti del Draft, è diventato nel corso degli anni un problema sempre più annoso per la NBA. E il commissioner Adam Silver, al termine dell’ultimo Board of Governors, l’organo collettivo che di fatto amministra la lega, mercoledì scorso aveva affermato senza mezzi termini che il problema sarebbe stato risolto attraverso una riforma radicale dei meccanismi che regolano l’assegnazione delle scelte al Draft
COME FUNZIONA ORA LA LOTTERY NBA
Al momento il meccanismo che assegna le scelte al Draft, e che sarà valido anche per quello che si terrà il prossimo giugno, funziona attraverso una Lottery, ovvero una vera e propria estrazione, normalmente effettuata circa un mese prima del Draft stesso, a cui partecipano le 14 squadre che non hanno avuto accesso ai playoff della stagione in corso. Le possibilità di scelta variano a seconda del record mandato a referto al termine della regular season, con le tre squadre piazzatesi peggio ad avere ciascuna il 14% di possibilità di pescare la prima scelta e poi via via a scendere con la 14^ che ha solo lo 0.5% di possibilità
LA PRIMA PROPOSTA DI RIFORMA
Nella prima proposta di riforma avanzata dalla NBA la platea delle squadre che avrebbero accesso alla Lottery verrebbe ampliata a 18, le 10 non qualificate ai playoff e le 8 che disputano il play-in. Alle 10 squadre non qualificate ai playoff spetterebbe l’8% ciascuna di pescare la prima scelta al Draft, mentre le altre 8 si spartirebbero il 20% restante in ordine discendente, dall’11° al 18°, di record ottenuto in stagione regolare
LA SECONDA PROPOSTA DI RIFORMA
Nella seconda proposta di riforma la Lottery verrebbe estesa a 22 squadre, le 10 che non si qualificano ai playoff, le 8 che vanno al play-in e le 4 che pur essendosi qualificate ai playoff perdono al primo turno. In questa proposta le possibilità di successo alla Lottery verrebbero assegnate conteggiando i record delle due regular season, con una base minima considerata di 20 vittorie, sulla base della quale una squadra con meno di 20 vittorie in regular season verrebbe conteggiata con un record di 20-62 ai fini della estrazione alla Lottery. E, nel caso di un calo drastico nel numero di vittorie stagione su stagione, come un passaggio da 40 a 30, alla squadra in questione verrebbe assegnato un record di 30-52 ai fini dell’estrazione della Lottery
LA TERZA PROPOSTA DI RIFORMA
Nella terza proposta di riforma, alla Lottery parteciperebbero le 18 squadre della prima versione, le 10 non qualificatesi ai playoff e le 8 che vanno al play-in, e le 5 squadre con i peggiori record avrebbero le stesse possibilità di pescare la prima scelta, con le altre a spartirsi le possibilità rimaste in ordine discendente di record negativo in regular season. In questa versione verrebbero estratte alla Lottery le prime 5 scelte al Draft e, qualora una delle 5 squadre con il peggior record rimanesse fuori, la loro scelta non potrebbe comunque cadere oltre la 10^ posizione