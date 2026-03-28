Al momento il meccanismo che assegna le scelte al Draft, e che sarà valido anche per quello che si terrà il prossimo giugno, funziona attraverso una Lottery, ovvero una vera e propria estrazione, normalmente effettuata circa un mese prima del Draft stesso, a cui partecipano le 14 squadre che non hanno avuto accesso ai playoff della stagione in corso. Le possibilità di scelta variano a seconda del record mandato a referto al termine della regular season, con le tre squadre piazzatesi peggio ad avere ciascuna il 14% di possibilità di pescare la prima scelta e poi via via a scendere con la 14^ che ha solo lo 0.5% di possibilità

2152138413