A seguito del Board of Governors, il commissioner della NBA Adam Silver ha parlato in conferenza stampa di diversi temi, tra cui la riforma contro il tanking che arriverà prestissimo. "Certamente nella prossima stagione gli incentivi saranno completamente diversi, risolveremo questo problema. Punto e basta". Sulla regola delle 65 partite per i premi, invece, è stato meno conciliante ("I risultati ci sono"), mentre l’espansione a 32 squadre procede spedita

A seguito di due giorni di incontri all’interno del Board of Governors, la riunione tra i proprietari delle 30 franchigie NBA, il Commissioner Adam Silver ha tenuto la sua classica conferenza stampa, affrontando numerosi temi sul tavolo — dal tanking all’espansione fino alle rimostranze della NBPA per la regola delle 65 partite per i premi. Per quanto riguarda l’ingresso di Las Vegas e Seattle è stato confermato ciò che era già trapelato dieci giorni fa, ovverosia che è stata approvata all’unanimità l’apertura a cercare acquisitori per avere due nuove franchigie in NBA e ci si aspetta che ci sia un voto definitivo entro la fine dell’anno, così da potersi espandere a 32 a partire dalla stagione 2028-29. Sul testo, invece, c’è ancora molto da discutere.

Silver sul tanking: "Risolveremo questo problema, punto e basta" Il tema più pressante sul tavolo di Silver è certamente quello del tanking, cioè la strategia delle squadre di perdere le partite (attraverso principalmente l’assenza di giocatori chiave infortunati) per assicurarsi le migliori chance al Draft di prendere i talenti di domani. "Penso che questa sia una decisione che deve essere presa dai proprietari", ha detto Silver. "Ha implicazioni commerciali, ha implicazioni cestistiche, ha implicazioni sull’integrità della lega. È una questione che prendiamo molto seriamente e che risolveremo. Punto e basta". Cambiamenti saranno in arrivo già in estate in vista della prossima stagione: "Certamente gli incentivi saranno completamente diversi rispetto a quelli di adesso. Il problema che stiamo avendo è che è quasi impossibile distinguere tra chi sta tankando e chi sa genuinamente ricostruendo. Ora dobbiamo occuparci di decisioni degli allenatori sui quintetti, su chi esca ed entre dal campo, infortuni, dottori, dolore dei giocatori. La mia sensazione è che si debba fare qualcosa di più estremo rispetto a quello che abbiamo fatto le ultime volte. E mi dispiace dove parlare ancora di tanking quando ci sono 20 squadre che si stanno dando battaglia per dei playoff che si preannunciano molto aperti. Alle persone piace vedere questa fame per dei momenti intensi in diretta e senza sceneggiatura. Il contrario di questo è ovviamente vedere due squadre che non si ‘ammazzano’ per vincere una partita. Per questo dico che dobbiamo risolvere questo problema". Approfondimento La NBA studia la riforma contro il tanking