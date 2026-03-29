Jalen Green (31 punti e 6 rimbalzi) e Devin Booker (26 punti e 8 assist) partono forte nella sfida contro Utah e per gli ospiti, piombati a -18 già al termine del 1° quarto, è subito notte fonda. Phoenix controlla fino alla sirena finale e concede spazio anche a Grayson Allen, che chiude con 19 punti in uscita dalla panchina, mentre i Jazz, mai davvero in partita, hanno 26 punti a testa da Kyle Filipowski e Brice Sensabaugh

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