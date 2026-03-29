Introduzione
Guidati dalla coppia formata da Victor Wembanyama e Stephon Castle gli Spurs passano agilmente a Milwaukee, eliminando matematicamente i Bucks dalla post-season. Vittoria in trasferta importante anche per Philadelphia, che ritrova i suoi big three e ha la meglio su Charlotte. Anche Detroit vince in casa dei Timberwolves con una notevole prova di forza, tutto facile per Phoenix con Utah e per Atlanta contro i Kings. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
MILWAUKEE BUCKS-SAN ANTONIO SPURS 95-127
Tutto come da previsioni a Milwaukee, dove gli Spurs mettono subito in chiaro le loro intenzioni e grazie a Stephon Castle, che va in tripla doppia con 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, e Victor Wembanyama (23 punti, 15 rimbalzi e 6 assist) dominano dall’inizio alla fine ottenendo la loro 8^vittoria consecutiva. Per i Bucks, in campo in versione molto rimaneggiata, la sconfitta significa eliminazione matematica dalla post-season
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-DETROIT PISTONS 87-109
6^ partita senza Cade Cunningham e 5^ vittoria per i Pistons, che sul campo di Minnesota mandano in doppia cifra ben 7 giocatori, con Tobias Harris a guidare il gruppo a quota 18 punti, e offrono una prova di forza davvero impressionante. Altra serata da dimenticare invece per i Timberwolves, che in assenza di Anthony Edwards non sembrano proprio trovare alternative in attacco e chiudono con un disastroso 31.8% al tiro di squadra
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CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 114-118
Sono i big three Joel Embiid (29 punti), Tyrese Maxey (26 punti e 8 assist) e Paul George (26 punti e 13 rimbalzi) a trascinare i Sixers alla rimonta dal -13 nel secondo tempo e quindi alla preziosissima vittoria, la 4^ nelle loro ultime 5 partite, in casa degli Hornets. Charlotte trova 29 punti e 8 rimbalzi da Brandon Miller e 16 punti in uscita dalla panchina da Coby White, ma l’attacco dei ragazzi di coach Charles Lee si ferma nel 4°quarto, dove arrivano solo 17 punti
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ATLANTA HAWKS-SACRAMENTO KINGS 123-113
In casa contro i Kings Atlanta va avanti in doppia cifra ma si fa recuperare nel 4° quarto, quindi serve un parziale di 26-16 con cui gli Hawks chiudono la partita per vincere la 15^ partita nelle ultime 17 disputate. Nickeil Alexander-Walker guida i suoi con 27 punti e 8 assist, mentre Jalen Johnson fa registrare la 44^ doppia doppia della sua stagione con 26 punti e 10 assist. A Sacramento, invece, i 22 punti del veterano DeMar DeRozan servono solo a creare l’illusione del colpo in trasferta in rimonta
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MEMPHIS GRIZZLIES-CHICAGO BULLS 125-124
La sfida tra Memphis e Chicago, due squadre senza più molto da chiedere alla stagione, si rivela combattutissima e dopo una battaglia punto a punto nel finale la spuntano i Grizzlies, guidati dai 24 punti e 9 rimbalzi di Cedric Coward, decisivo dalla lunetta a 6.5 secondi dalla fine. I Bulls si consolano con i 29 punti e 10 rimbalzi di un Matas Buzelissempre più protagonista
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PHOENIX SUNS-UTAH JAZZ 134-109
Jalen Green (31 punti e 6 rimbalzi) e Devin Booker (26 punti e 8 assist) partono forte nella sfida contro Utah e per gli ospiti, piombati a -18 già al termine del 1° quarto, è subito notte fonda. Phoenix controlla fino alla sirena finale e concede spazio anche a Grayson Allen, che chiude con 19 punti in uscita dalla panchina, mentre i Jazz, mai davvero in partita, hanno 26 punti a testa da Kyle Filipowski e Brice Sensabaugh
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LA CLASSIFICA A EST
Detroit vince a Minneapolis e mantiene salda la vetta della Eastern Conference, la sconfitta interna contro San Antonio costa invece l'eliminazione matematica dalla post-season per Milwaukee
LA CLASSIFICA A OVEST
La vittoria in casa dei Bucks vale a San Antonio la certezza di finire almeno seconda a Ovest, Minnesota perde ancora e adesso vede il 5° posto in bilico ed è tallontata da Houston
IL QUADRO PLAYOFF A OGGI
Le squadre che andranno alla post-season sono di fatto tutte decise, ma sia a Est che a Ovest rimangono da definire gli incroci prima al play-in e poi ai playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica alle 9, alle 14.15 e alle 20.15 su Sky Sport Basket la sfida tra Hornets e Sixers con telecronaca a cura di Dario Vismara e Matteo Soragna
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