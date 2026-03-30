NBA, risultati della notte: OKC supera New York, Boston passa a CharlotteHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Un grande ultimo quarto di Shai Gilgeous-Alexander (30 punti) permette a OKC di battere New York e conquistare la 14^ vittoria nelle ultime 15 partite. Boston si gode il miglior Jayson Tatum dell’anno con 32 punti e passa a Charlotte assicurandosi aritmeticamente i playoff. Un parziale mai visto prima da 31-0 permette a Toronto di distruggere Orlando, mentre Miami perde malamente a Indianapolis (0 punti in 7 minuti per Simone Fontecchio). Successi per Denver e Houston in zona playoff e per Clippers e Blazers in quella play-in: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte
Quello che devi sapere
MILWAUKEE BUCKS-LA CLIPPERS 113-127
I Clippers approfittano delle tante assenze in casa Bucks per vincere la quinta partita consecutiva. A guidare la squadra di Tyronn Lue in una serata da 58% di squadra sono i 28 punti di Bennedict Mathurin insieme ai 22 di John Collins e i 20 di Kawhi Leonard, mentre ai Bucks — con soli 8 giocatori a disposizione — non bastano i 36 di Gary Trent Jr, autore del suo massimo stagionale, perdendo per la 10^ volta nelle ultime 12
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INDIANA PACERS-MIAMI HEAT 135-118
Sconfitta pesantissima, la settima nelle ultime otto partite, per gli Heat sul campo di Indiana, che vince solamente la sua seconda partita dalla pausa per l’All-Star Weekend. Pascal Siakam guida i suoi con 30 punti in una serata da 13 triple di squadra nel solo primo tempo, trovandone cinque da parte di Micah Potter (21 punti) per rispondere ai 31 di Tyler Herro, trovando il parziale giusto per chiudere la partita con un 14-3 finale. Solo 7 minuti in campo con 0/4 al tiro e un punto per Simone Fontecchio
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BROOKLYN NETS-SACRAMENTO KINGS 116-99
I Nets tornano a vincere dopo dieci sconfitte consecutive ringraziando cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 18 di Ochai Agbaji, infliggendo contemporaneamente la quarta sconfitta in fila ai derelitti Kings di questa stagione, che non vanno oltre i 20 di Devin Carter. Per i Kings rimangono seduti tutti i veterani tra infortuni e scelte tecniche, così come tra Brooklyn c’è ampio spazio per i giovani come Nolan Traore (17 punti) e Drake Powell (16)
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CHARLOTTE HORNETS-BOSTON CELTICS 99-114
I Celtics si assicurano un posto ai playoff andando a vincere a Charlotte e infliggendo agli Hornets il secondo ko in fila nel weekend. Anche senza Jaylen Brown, è il miglior Jayson Tatum della stagione (32 punti e 8 assist) a caricarsi la squadra sulle spalle insieme ai 28 di Payton Pritchard, con la difesa che tiene gli avversari solamente a 12/43 dall’arco — senza permettere a nessuno di superare quota 20, con LaMelo Ball a 19 e Miles Bridges a 14
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PORTLAND TRAIL BLAZERS-WASHINGTON WIZARDS 123-88
Tutto facile per i Blazers, che non si distraggono in casa contro Washington e vincono la sesta partita delle ultime otto toccando anche il +39 nel corso del secondo tempo, vincendo tutti i quattro quarti. Toumani Camara è il migliore dei suoi con 23 punti seguito dai 21 di Scoot Henderson e i 20 di Deni Avdija, mentre Washington manda cinque giocatori in doppia cifra ma nessuno sopra i 14 di Will Riley in una serata da 37% dal campo di squadra e 15 palle perse
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TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 139-87
La notizia della notte è il maxi parziale da 31-0 con cui i Raptors schiantano i Magic: dal 1997 (cioè da quando viene conteggiato il play-by-play) non si era mai visto un parziale del genere in NBA, arrivando anche a toccare il +56 nel corso del match. RJ Barrett è il top scorer con 24 punti mentre Scottie Barnes ne mette 23 con 15 assist (career high), infliggendo a Orlando la settima sconfitta nelle ultime otto in una gara mai in discussione sin dal primo quarto (38-20 per i Raptors) nel quale è cominciato il maxi parziale partito da 5:30 dalla fine del primo a 9:42 dalla fine del secondo quarto
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NEW ORLEANS PELICANS-HOUSTON ROCKETS 102-134
È Alperen Sengun a prendersi i riflettori con una doppia doppia da 36 punti e 13 rimbalzi a cui aggiunge anche 7 assist, guidando i suoi al largo successo in Louisiana grazie soprattutto a un secondo quarto da 39-18, toccando anche il +33 per riprendersi il quinto posto a Ovest. Kevin Durant e Jabari Smith Jr aggiungono 20 punti a testa, mentre i padroni di casa non vanno oltre i 19 di Dejounte Murray e i 18 di Saddiq Bey e Zion Williamson subendo l’11^ sconfitta nelle ultime 12
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OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW YORK KNICKS 111-100
Il big match della notte va ai campioni in carica, che vincono la 14^ partita delle ultime 15 ringraziando le loro stelle Shai Gilgeous-Alexander (30 punti di cui 10 nel quarto finale), Jalen Williams (22) e Chet Holmgren (16 con 9 rimbalzi). I 32 punti di Jalen Brunson non bastano ai Knicks per evitare il secondo ko in fila dopo quello subito a Charlotte, perdendo ulteriore terrendo da Boston e fallendo l’occasione di assicurarsi i playoff aritmetici con una vittoria
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DENVER NUGGETS-GOLDEN STATE WARRIORS 116-93
Sesta vittoria consecutiva per i Nuggets, che approfittano delle assenze in casa Warriors per mantenere salda la presa sul quarto posto a Ovest. Nikola Jokic interrompe a quattro la sua striscia di triple doppie consecutive fermandosi a 25 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, accompagnato dai 20 di Jamal Murray per rispondere ai 23 a testa di Brandin Podziemski e Kristaps Porzingis. Un secondo tempo da 70-40 basta e avanza ai padroni di casa, anche se le cattive notizie arrivano dagli infortuni di Aaron Gordon (polpaccio), Spencer Jones (bicipite femorale) e Cam Johnson (costola)
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LA CLASSIFICA A EST
Boston si assicura i playoff senza dover passare dal play-in, e allunga al secondo posto su New York. Toronto mette una gara piena di vantaggio sulla zona play-in, e Philadelphia ringrazia le sconfitte di Orlando, Miami e Charlotte per essere più salda in settima posizione. Indiana raggiunge Washington a 17 successi, uno in meno di Brooklyn
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC ha sempre 2.5 gare di vantaggio su San Antonio, mentre i Lakers hanno sempre il fiato sul collo di Denver a una gara di distanza per il terzo. Houston e Minnesota hanno lo stesso record in quinta posizione, mentre i Clippers provano a mantenere l’ottava piazza dalla risalita di Portland
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Se la stagione finisse oggi, questi sarebbero gli accoppiamenti in zona play-in e playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In arrivo nella notte la supersfida tra le due migliori squadre delle rispettive conference: alle 3.30 su Sky Sport Basket comincia Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons col commento originale, in replica martedì 31 marzo su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina