Introduzione

Un grande ultimo quarto di Shai Gilgeous-Alexander (30 punti) permette a OKC di battere New York e conquistare la 14^ vittoria nelle ultime 15 partite. Boston si gode il miglior Jayson Tatum dell’anno con 32 punti e passa a Charlotte assicurandosi aritmeticamente i playoff. Un parziale mai visto prima da 31-0 permette a Toronto di distruggere Orlando, mentre Miami perde malamente a Indianapolis (0 punti in 7 minuti per Simone Fontecchio). Successi per Denver e Houston in zona playoff e per Clippers e Blazers in quella play-in: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte