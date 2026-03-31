Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

I Miami Heat e una margherita da sfogliare

Massimo Marianella

Massimo Marianella
©Getty

Quella che ormai da anni Pat Riley ed Erik Spoelstra si ritrovano tra le mani quando si avvicina la fine della stagione. La squadra è buona abbastanza per strappare un posto ai play-in (e forse ai playoff) ma senza permettere sogni più audaci. La 'classe operaia' funziona, le 'superstar' non convincono fino in fondo. Ma la parola 'tanking', in Florida, sembra restare impronunciabile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ