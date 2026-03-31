I Miami Heat e una margherita da sfogliare

Quella che ormai da anni Pat Riley ed Erik Spoelstra si ritrovano tra le mani quando si avvicina la fine della stagione. La squadra è buona abbastanza per strappare un posto ai play-in (e forse ai playoff) ma senza permettere sogni più audaci. La 'classe operaia' funziona, le 'superstar' non convincono fino in fondo. Ma la parola 'tanking', in Florida, sembra restare impronunciabile
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