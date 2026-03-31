I Pistons si presentano a Oklahoma City senza Cade Cunningham, Jalen Duren e Tobias Harris, ma giocano una grande partita e cedono solo dopo un supplementare. Paul Reed (21 punti e 10 rimbalzi) è freddissimo nel finale dalla lunetta e manda la partita all’overtime e per avere la meglio i Thunder hanno bisogno di uno Shai Gilgeous-Alexandermonumentale, che chiude con 47 punti, di cui 8 nel solo supplementare, e 12/19 al tiro, guadagnandosi 25 liberi e segnandone 21

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