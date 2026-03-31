Introduzione
I Pistons si presentano a Oklahoma City senza tre titolari, ma costringono i Thunder al supplementare e ai campioni in carica serve uno strepitoso Shai Gilgeous-Alexander per avere la meglio. Atlanta ottiene la 13^ vittoria casalinga consecutiva battendo i Celtics, mentre a San Antonio va in scena un altro Victor Wembanyama show e gli Spurstravolgono Chicago. C’è la tripla doppia del super veterano LeBron James nella netta vittoria dei Lakers su Washington, mentre Cleveland passa sul campo dei Jazz e Minnesota fa lo stesso a Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS 119-109
È un parziale di 14-0 nel 4° quarto a lanciare gli Heat, guidati dai 30 punti di Tyler Herro e dalla doppia doppia da 23 punti e 16 rimbalzi di Bam Adebayo, verso una vittoria sui Sixers che rischia di essere assai importante negli equilibri di classifica a Est. Philadelphia ha 26 punti da Joel Embiid e 23 punti e 9 assist da Tyrese Maxey, ma si blocca nei passaggi cruciali della gara. Solo 6 minuti in campo per Simone Fontecchio, che chiude con 3 punti e 3 rimbalzi
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ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 112-102
Tre giorni dopo aver perso a Boston, gli Hawks si prendono la rivincita infilando la 13^ vittoria casalinga consecutiva. Atlanta scappa nel 3° quarto e trova doppie doppie da Jalen Johnson (20 punti e 12 rimbalzi) e Onyeka Okongwu (20 punti e 10 rimbalzi), mentre ai Celtics, che concedono un turno di stop a Jayson Tatum, non basta la tripla doppia sfiorata da Jaylen Brown con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist (ma 9/29 al tiro)
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MEMPHIS GRIZZLIES-PHOENIX SUNS 105-131
Devin Booker chiude con 36 punti e un eccellente 16/24 al tiro, Jalen Green aggiunge 21 punti e 6 rimbalzi e i Suns, immarcabili in un 4° quarto dominato 40-16, passano a Memphis come da pronostico. I Grizzlies mandano 6 giocatori in doppia cifra, di cui 3 in uscita dalla panchina, e rimangono in partita fino all’ultimo parziale di gioco, dove la squadra crolla su entrambi i lati del campo
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SAN ANTONIO SPURS-CHICAGO BULLS 129-114
A San Antonio va in onda un’altra puntata del Victor Wembanyama show, che contro i Bulls fa registrare il suo season high a quota 41 punti e ci aggiunge 16 rimbalzi, 4 assist, 3 stoppate e un assist in poco più di 30 minuti. Attorno al suo fenomeno gli Spurs hanno uno Stephon Castle che sfiora la tripla doppia con 21 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, mentre per Chicago il migliore in campo è l’ex di serata Tre Jones, che chiude con 23 punti e 9/13 al tiro
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DALLAS MAVERICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 94-124
Anthony Edwards torna dopo due settimane di stop, entra dalla panchina e segna 17 punti, Julius Randle ne aggiunge 24 con 9/14 al tiro e i Timberwolves passano senza troppi problemi a Dallas. I Mavs trovano 21 punti da Daniel Gafford, ma pagano la partenza lenta e soprattutto la serataccia al tiro, chiudendo con il 34.8% dal campo e il 24.1% da tre di squadra complessivi
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UTAH JAZZ-CLEVELAND CAVALIERS 113-122
Ci vogliono 34 punti a testa per Donovan Mitchell e Evan Mobley e un parziale di 14-1 nel cuore del 4° quarto ai Cavs per avere la meglio di una versione testarda e resistente dei Jazz, capaci di rimettere la testa avanti nel finale ma senza riuscire a completare la rimonta con una vittoria. Per Utah le note positive sono i 26 punti di Cody Williams e la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Kyle Filipowski
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OKLAHOMA CITY THUNDER-DETROIT PISTONS 114-110 (OT)
I Pistons si presentano a Oklahoma City senza Cade Cunningham, Jalen Duren e Tobias Harris, ma giocano una grande partita e cedono solo dopo un supplementare. Paul Reed (21 punti e 10 rimbalzi) è freddissimo nel finale dalla lunetta e manda la partita all’overtime e per avere la meglio i Thunder hanno bisogno di uno Shai Gilgeous-Alexandermonumentale, che chiude con 47 punti, di cui 8 nel solo supplementare, e 12/19 al tiro, guadagnandosi 25 liberi e segnandone 21
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LOS ANGELES LAKERS-WASHINGTON WIZARDS 120-101
Luka Doncic sconta la gara di squalifica arrivata dopo il 16° fallo tecnico della sua stagione, ma contro Washington ci pensa il super veterano LeBron James a trascinare i Lakers con la tripla doppia da 21 punti, 12 assist e 10 rimbalzi in 33 minuti. Austin Reaves, Luke Kennard e Jaxson Hayes aggiungono 19 punti a testa e per gli Wizards, che hanno 20 punti dal rookie Will Riley, c’è davvero poco da fare
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IL TABELLONE DEI PLAYOFF AL MOMENTO
A Est e a Ovest sono di fatto decise le squadre che andranno alla post-season, e al momento questi sono gli incroci al play-in a ai playoff dopo i risultati della notte
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Thunder e Pistons con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo eDavide Pessina
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