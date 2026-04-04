Introduzione
Dopo 10 anni da presenza fissa, Milwaukee è ufficialmente fuori dai playoff e tra la dirigenza a Giannis Antetokounmpo sembra ormai rottura totale. L’impressione è che ormai il suo addio ai Bucks sia inevitabile e che l’estate lo porterà altrove via trade. Bleacher Report ha quindi provato a ipotizzare quali potrebbero essere le destinazioni più probabili per il greco
GIANNIS: “STO BENE, MA I BUCKS NON MI VOGLIONO FAR GIOCARE”
Quello che devi sapere
ANTETOKOUNMPO E MILWAUKEE: ROTTURA TOTALE
La polemica a mezzo stampa relativa alla volontà di Giannis Antetokounmpo di giocare questo finale di regular season e a quella dei Bucks di preservarlo visto che la squadra non ha alcun obbiettivo da inseguire, è solo l’ultimo capitolo all’interno di una storia che sembra destinata a finire presto. Fuori dai playoff dopo 10 anni di presenza costante, Milwaukee sembra aver perso anche la fiducia da parte della sua stella e una trade appare ormai quasi inevitabile
PRIMA POSSIBILE DESTINAZIONE: NEW YORK KNICKS
I Knicks, stando ai rumor che si trascinano ormai dalla scorsa estate, rimarrebbero in prima fila nella corsa a Giannis. Un po’ perché New York sarebbe destinazione gradita al giocatore e un po’ perché il contratto di Karl-Anthony Towns, in tutto e per tutto speculare a quello di Antetokounmpo dal punto di vista economico, e due swap sulle scelte ai Draft 2028, 2030 e 2032, oltre a tre seconde scelte, potrebbero convincere Milwaukee a chiudere l’affare
SECONDA POSSIBILE DESTINAZIONE: ORLANDO MAGIC
Non è affatto da escludere che i Bucks, all’interno delle eventuali trattative con le altre squadre, si pongano l’obbiettivo di portarsi in casa un giocatore che, seppur non del valore di Antetokounmpo, possa comunque garantire alla squadra di rimanere competitiva. E i Magic, a questo punto, potrebbero decidere di sacrificare Paolo Banchero, magari insieme a Wendell Carter Jr. per far quadrare il lato economico della trade e a uno swap sulla scelta al Draft 2031 e una prima scelta a quello del 2023 per mettere le mani sul greco
TERZA POSSIBILE DESTINAZIONE: MIAMI HEAT
Quando sul mercato compare una stella di prima grandezza, gli Heat vengono sempre citati tra i possibili acquirenti. La realtà, però, dice che Miami negli ultimi anni non è mai riuscita a imbastire una trade per uno dei migliori giocatori della lega, anche quando i vari Kevin Durant, Damian Lillard e Luka Doncic hanno cambiato maglia. L’occasione giusta potrebbe presentarsi la prossima estate, magari mettendo sul piatto Andrew Wiggins, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, una prima scelta al Draft 2030 e una prima scelta (protetta top-3) a quello del 2032
QUARTA POSSIBILE DESTINAZIONE: CHICAGO BULLS
La vera outsider nella corsa a Giannis potrebbe essere Chicago, che dopo una serie quasi infinita di stagioni trascorse all’insegna della più totale mediocrità avrebbe bisogno di una svolta netta. L’offerta vincente per persuadere i Bucks potrebbe consistere in Josh Giddey, Patrick Williams, Matas Buzelis e ben 4 prime scelte ai Draft 2026, 2028, 2030 e 2032