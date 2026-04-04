I Knicks, stando ai rumor che si trascinano ormai dalla scorsa estate, rimarrebbero in prima fila nella corsa a Giannis. Un po’ perché New York sarebbe destinazione gradita al giocatore e un po’ perché il contratto di Karl-Anthony Towns, in tutto e per tutto speculare a quello di Antetokounmpo dal punto di vista economico, e due swap sulle scelte ai Draft 2028, 2030 e 2032, oltre a tre seconde scelte, potrebbero convincere Milwaukee a chiudere l’affare