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l'intervista

La ricerca del talento arriva dall'Europa. Basso: "I segreti dello scouting in NBA"

Davide Fumagalli

Davide Fumagalli

Classe 1993, svizzero, col sogno di diventare giocatore professionista, Ludovico Basso ha conquistato l’NBA da una porta secondaria, riuscendo a far diventare un lavoro la sua passione per il basket, per l’osservazione e per la valutazione dei giovani talenti. A Sky Sport Insider ha raccontato il suo percorso e tanti retroscena sul suo ruolo

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