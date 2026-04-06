Classe 1993, svizzero, col sogno di diventare giocatore professionista, Ludovico Basso ha conquistato l’NBA da una porta secondaria, riuscendo a far diventare un lavoro la sua passione per il basket, per l’osservazione e per la valutazione dei giovani talenti. A Sky Sport Insider ha raccontato il suo percorso e tanti retroscena sul suo ruolo