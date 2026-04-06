Brooklyn e Washington pensano da tempo al Draft e alla prossima stagione, ma dallo scontro diretto tra le due squadre esce comunque una sfida interessante, vinta dai padroni di casa grazie ad un 20-10 che porta alla sirena finale. I Netshanno 23 punti e 7 assist da Nolan Traore, mentre nella battaglia tra i rookie agli Wizards non bastano altri 30 punti di un Will Riley ancora protagonista

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