Introduzione
A Golden State non basta il rientro di Steph Curry, che dopo 27 partite saltate è grande protagonista della sfida con Houston ma sbaglia la tripla della possibile vittoria sulla sirena. Senza gli infortunati Luka Doncic e Austin Reaves i Lakers trovano un grande LeBron James a Dallas, ma dall’altra parte c’è un Cooper Flagg semplicemente inarrestabile. Boston batte nettamente Toronto, così come i Thunder si liberano senza problemi di Utah. Charlotte continua la sua corsa andando a vincere sul campo di Minnesota, Orlando passa a New Orleans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS 115-101
Ai Celtics, che hanno 26 punti da Jaylen Brown e 23 con anche 13 rimbalzi e 7 assist da Jayson Tatum, basta aumentare l’intensità nel 4° quarto per battere Toronto. I Raptors giocano una buona partita fino al 3° quarto, battagliano punto a punto mandando ben 7 giocatori in doppia cifra, ma si bloccano proprio quando la gara entra nelle sue fasi decisive
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CHICAGO BULLS-PHOENIX SUNS 110-120
È la fase centrale della gara, oltre ad un parziale di 11-2 che la chiude, a lanciare i Suns verso la vittoria in trasferta a Chicago. Devin Booker guida i suoi con 30 punti, Jalen Green ne aggiunge 25 e per Phoenix diventa tutto facile. Servono invece a poco i 29 punti di Tre Jones per i Bulls, all’ennesima sconfitta di una stagione da dimenticare
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BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 121-115
Brooklyn e Washington pensano da tempo al Draft e alla prossima stagione, ma dallo scontro diretto tra le due squadre esce comunque una sfida interessante, vinta dai padroni di casa grazie ad un 20-10 che porta alla sirena finale. I Netshanno 23 punti e 7 assist da Nolan Traore, mentre nella battaglia tra i rookie agli Wizards non bastano altri 30 punti di un Will Riley ancora protagonista
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MILWAUKEE BUCKS-MEMPHIS GRIZZLIES 131-115
Anche Milwaukee e Memphis non hanno molto da chiedere alla stagione, ma i Bucks riescono a spezzare comunque la striscia di 8 sconfitte consecutive grazie ad un ottimo secondo tempo e ai 24 punti di Ryan Rollins. I Grizzlies, per contro, pescano la serata da massimo in carriera di un Ryan Rupert che va addirittura in tripla doppia con 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist
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CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 117-108
La difesa dei Cavs chiude la via verso il canestro ai Pacers nel 4° quarto, concedendo agli avversari solo 17 punti, e si porta a casa una vittoria a lungo meno semplice del previsto. Donovan Mitchell (38 punti) e James Harden (28) guidano Cleveland, mentre Indiana registra la doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi di Micah Potter
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NEW ORLEANS PELICANS-ORLANDO MAGIC 108-112
Sono Desmond Bane (27 punti) e Paolo Banchero (23 punti e 16 rimbalzi) i protagonisti della vittoria in rimonta di Orlando, che a Memphis recupera dal -15 accumulato ancora nel 3° quarto e vince in volata. Ai Pelicans, invece, non bastano i 32 punti di uno scatenato Saddiq Bey
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MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHARLOTTE HORNETS 108-122
Ancora senza Anthony Edwards, Minnesota viene travolta in casa dagli Hornets, che con LaMelo Ball (35 punti e 8 assist) e Kon Knueppel (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) viaggiano tranquilli. Julius Randle (26 punti e 8 rimbalzi) prova a rispondere, ma l’attacco dei Timberwolves fatica troppo senza la sua stella
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OKLAHOMA CITY THUNDER-UTAH JAZZ 146-111
Come da previsioni non c’è proprio storia tra Thunder e Jazz, con i padroni di casa che chiudono già il 1° quarto a +15 e poi gestiscono lasciando ampio spazio alla panchina e lasciando in campo Shai Gilgeous-Alexander poco più di 23 minuti, giusto il tempo per segnare 20 punti. Sono invece 34 i punti di Brian Sensabaugh, che nel finale di stagione continua a mettersi in luce per Utah
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DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES LAKERS 134-128
Senza Luka Doncic e Austin Reaves, a Dallas i Lakers trovano un LeBron James in versione vintage che sfiora la tripla doppia con 30 punti, 15 assist e 9 rimbalzi, ma dall’altra parte Cooper Flagg, dopo il career high da 51 puntifatto registrare contro Orlando due sere prima, ne mette 45 sfiorando a sua volta la tripla doppia con 9 assist e 8 rimbalzie trascina i Mavs alla vittoria
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SACRAMENTO KINGS-L.A. CLIPPERS 109-138
Tutto facile per i Clippers a Sacramento, dove con Kawhi Leonard (26 punti e 6 rimbalzi) e John Collins (25 punti in uscita dalla panchina) gli ospiti comandano dall’inizio alla fine senza nemmeno troppi sforzi. I Kings trovano 21 punti da Devin Carter e la doppia doppia da 11 punti e 15 rimbalzi del rookie Maxime Raynaud, ma non entrano mai davvero in partita
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GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS 116-117
Dopo 27 partite ai box per infortunio, Steph Curry fa il suo ritorno in campo contro i Rockets, entra dalla panchina, segna 29 punti, di cui 19 nella sola ripresa, guida i suoi alla rimonta nel finale ma sbaglia la tripla della possibile vittoria sulla sirena. Houston ha 31 punti, 8 rimbalzi e 8 assist da Kevin Durant, comanda a lungo e si salva dopo un 4° quarto in cui fa rientrare gli Warriors con troppa facilità
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IL TABELLONE PLAY-IN E PLAYOFF A OGGI
Con una manciata scarsa di partite da giocare prima del termine della regular season, ecco quali sarebberio gli accoppiamenti al play-in e ai playoff a Est e a Ovest