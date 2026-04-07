Introduzione
New York, guidata da Jalen Brunson, vince in volata ad Atlanta e interrompe la striscia di 13 vittorie casalinghe consecutive degli Hawks. San Antonio perde Victor Wembanyama a metà partita, ma batte comunque nettamente Philadelphia. Ci vogliono invece un’altra rimonta e un altro supplementare a Nikola Jokic e ai Nuggets per avere la meglio su Portland, mentre Cleveland e Orlando vincono senza troppi problemi contro Memphis e Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 105-108
Il tiro da metà campo con cui CJ McCollum regalerebbe il supplementare gli Hawks nel finale viene cancellato dagli arbitri perché il replay mostra come al suono della sirena il pallone sia ancora nelle mani del veterano e New York riesce così a spezzare la striscia di 13 successi casalinghi di Atlanta. Jalen Brunson (30 punti e 13 rimbalzi) segna i liberiche a 1.2 secondi dalla fine si rivelano decisivi, mentre ai padroni di casa non bastano i 36 con 7/11 di uno scatenato Nickeil Alexander-Walker
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS 123-107
Arriva finalmente una vittoria convincente per i Magic, che contro la capolista della Eastern Conference spezzano il ritmo a cavallo tra il 2° e il 3° quarto e poi controllano fino alla fine. Paolo Banchero (31 punti e 10/16 al tiro) e Desmond Bane (25 punti) sono i migliori per Orlando, mentre Detroit, ormai sicura del primo posto a Est, lascia spazio alle seconde linee e trova 17 punti da Javonte Green
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-PHILADELPHIA 76ERS 115-102
Gli Spurs perdono Victor Wembanyama, colpito da un colpo al fianco involontario di Paul George, poco prima dell’intervallo lungo, ma battono comunque nettamente Philadelphia grazie alla tripla doppia da 19 punti, 13 assist e 10 rimbalzi di Stephon Castle e ai 17 punti in uscita dalla panchina di Dylan Harper. Per i Sixers la buona notizia consiste nelle condizioni fisiche di Joel Embiid, che gioca 39 minuti e chiude con 34 punti e 12 rimbalzi
MEMPHIS GRIZZLIES-CLEVELAND CAVALIERS 126-142
Tutto facile e tutto come da previsioni per i Cavs, che a Memphis ci mettono un quarto per prendere le misure agli avversari e poi dilagano e, lasciando a riposo sia Donovan Mitchell che James Harden, mandano ben 10 giocatori in doppia cifra con Evan Mobley a guidare il gruppo a quota 24. La nota positiva per i Grizzlies è rappresentata da Oliver Maxence-Prosper, sempre più a suo agio nel ruolo di small ball five e autore di una prova da 24 punti e 10/12 al tiro
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 137-132 (OT)
Dopo quella esaltante contro San Antonio, arriva un’altra vittoria in rimonta al supplementare per i Nuggets, che contro Portland rimontano da -16 nel 4° quarto e ribaltano un risultato che sembrava deciso. Nikola Jokic è ancora una volta mostruoso con la tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist, Aaron Gordon chiude con 28 punti, 9 rimbalzi e le triple che nel finale dei regolamentari salvano i suoi. I Blazers, invece, sfiorano solo l’impresa grazie anche alla grande serata di Toumani Camara, che chiude con 30 punti e 8/13 dalla lunga distanza
LA CLASSIFICA A OVES
Vittoria tanto sofferta quanto importante per Denver, che battendo Portland al supplementare supera i Lakers e ora proverà a tenersi stretto il 3° posto a Ovest, con Houston che potrebbe a sua volta tentare lo sprint finale e far cadere LeBron James e compagni in 5^ posizione
LA CLASSIFICA A EST
Sconfitta indolore per Detroit, che perde contro i Magic ma è ormai sicura del 1° posto a Est, mentre la sconfitta casalinga contro New York potrebbe costare cara ad Atlanta, che vede Toronto avvicinarsi al 5° posto
IL TABELLONE DEL PLAY-IN E DEI PLAYOFF A OGGI
A una settimana dal termine della regular season, questi sarebbero gli incroci al play-in e ai playoff a Est e a Ovest
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Atlanta e New York con commento a cura di Dario Vismara e Davide Pessina
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT