Tutto facile e tutto come da previsioni per i Cavs, che a Memphis ci mettono un quarto per prendere le misure agli avversari e poi dilagano e, lasciando a riposo sia Donovan Mitchell che James Harden, mandano ben 10 giocatori in doppia cifra con Evan Mobley a guidare il gruppo a quota 24. La nota positiva per i Grizzlies è rappresentata da Oliver Maxence-Prosper, sempre più a suo agio nel ruolo di small ball five e autore di una prova da 24 punti e 10/12 al tiro

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