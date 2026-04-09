Nello scontro diretto tra quelle che sono forse le due squadre più in palla nel finale di regular season a Est, a vincere sono i Cavs, che danno lo strappo decisivo in un 3° quarto dominato 44-20. Donovan Mitchell (31 punti e 7 rimbalzi) e Evan Mobley (22 punti e 19 rimbalzi) sono i migliori per Cleveland, mentre Atlanta ha 25 punti da Nickeil Alexander-Walker e 24 da Jonathan Kuminga ma crolla dopo l’intervallo lungo

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