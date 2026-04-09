Introduzione
Cleveland batte Atlanta in un confronto che sa già quasi di playoff a Est, mentre Oklahoma City passa in casa dei Clippers e mette al sicuro il primo posto a Ovest. Dietro ai Thunder rimane San Antonio, che pur senza Victor Wembanyama ha la meglio su Portland. Detroit riabbraccia Cade Cunningham dopo tre settimane e batte agilmente Milwaukee, Orlando trova la 4^ vittoria consecutiva contro Minnesota. Sono invece 10 le vittorie consecutive di Denver, che con il solito Nikola Jokic in tripla doppia travolge Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-MINNESOTA TIMBERWOLVES 132-120
Ci sono ancora Paolo Banchero (20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e Desmond Bane (18 punti e 6 assist) dietro alla 4^ vittoria di fila per Orlando, che rimane in corsa per il 6° posto a Est. Ai Timberwolves, presentatisi alla trasferta in versione molto rimaneggiata, non basta invece il career high di Terrence Shannon Jr., che entra dalla panchina e segna 33 punti con 11/14 dal campo
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CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 122-116
Nello scontro diretto tra quelle che sono forse le due squadre più in palla nel finale di regular season a Est, a vincere sono i Cavs, che danno lo strappo decisivo in un 3° quarto dominato 44-20. Donovan Mitchell (31 punti e 7 rimbalzi) e Evan Mobley (22 punti e 19 rimbalzi) sono i migliori per Cleveland, mentre Atlanta ha 25 punti da Nickeil Alexander-Walker e 24 da Jonathan Kuminga ma crolla dopo l’intervallo lungo
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DETROIT PISTONS-MILWAUKEE BUCKS 137-111
La buona, anzi ottima notizia per Detroit nella facile vittoria sui Bucks consiste nel ritorno in campo di Cade Cunningham, fermo dallo scorso 17 marzo, che gioca 25 minuti e chiude con 13 punti, 10 assist e 5 rimbalzi. L’unica nota positiva per Milwaukee, invece, è rappresentata da Ryan Rollins, migliore dei suoi con 23 punti e 6 assist
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DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 136-119
C’è la 34^ tripla doppia stagionale di Nikola Jokic, che chiude con 14 punti, 16 rimbalzi e 10 assist in 31 minuti, nella 10^ vittoria consecutiva di Denver, che grazie anche 26 punti di un ottimo Jamal Murray batte Memphis. I Grizzlies possono invece consolarsi con la prestazione da 27 punti e 6 rimbalzi del rookie Cedric Coward
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SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 112-101
Anche senza gli infortunati Victor Wembanyama e Stephon Castle continua la grande regular season giocata dagliSpurs, che sulle spalle di De’Aaron Fox (25 punti e 7 assist) battono nettamente Portland. I Blazers trovano 29 punti da Deni Avdija, ma pagano soprattutto le 16 palle perse totali e uno Scoot Henderson molto intraprendente ma inefficace al tiro, con il 7/20 che lo porta a 20 punti alla fine poco utili alla causa della squadra
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L.A. CLIPPERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 110-128
Ennesima prova di forza dei Thunder, che in casa dei Clippers si impongono fin dai primi possessi e grazie ad un eccellente Chet Holmgren (30 punti, 14 rimbalzi e 5 assist) e al solito Shai Gilgeous-Alexander (20 punti e 11 assist) ottengono la vittoria che ne certifica il 1° posto a Ovest. I padroni di casa mandano 7 giocatori in doppia cifra, con Kawhi Leonard a quota 20, ma non riescono mai davvero ad impensierire Oklahoma City
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PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 112-107
Ci vogliono un Devin Booker da 37 punti e 9 assist e un Dillon Brooks da 28 punti ai Suns per superare una Dallastutt’altro che arrendevole e, complice la sconfitta casalinga subita dai Clippers, blindare il 7° posto a Ovest. Cooper Flagg chiude con 11 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, ma fatica molto al tiro (4/18), mentre per i Mavs la sorpresa della notte ha il nome di John Poulakidas, rookie snobbato al Draft dell’anno scorso che entra dalla panchina e segna 23 punti in 29 minuti
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LA CLASSIFICA A EST
A Est vittorie importanti per Cleveland, che può ancora puntare al 3° posto ora occupato da New York, e per Orlando, che ha ancora la possibilità di agganciare il 6° posto e quindi andare direttamente ai playoff senza passare dal play-in
LA CALSSIFICA A OVEST
Oklahoma City passa in casa dei Clippers e, esattamente come un anno fa, chiude in testa alla Western Conference. 10^ vittoria consecutiva per Denver, ora grande favorita per il 3° posto, mentre Phoenix è ormai certa del 7°