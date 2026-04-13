Introduzione
Nell’ultima giornata di regular season Denver batte San Antonio e si assicura il 3° posto a Ovest, mentre i Magic cadono a Boston e dovranno affrontare Philadelphia in trasferta nella prima sfida del play-in a Est. Vittoria importante per Toronto, che battendo Brooklyn ottiene il 5° posto a Est, lasciando Atlanta, sconfitta a Miami, al 6° e quindi contro New York al primo turno dei playoff. I Lakers battono agilmente Utah ma finiscono comunque al 4° posto a Ovest e incontreranno Houston, vittoriosa su Memphis, al primo turno dei playoff. Tutti i risultati e gli highlights dell’ultima notte di stagione regolare NBA
DECISI TUTTI GLI INCROCI TRA PLAY-IN E PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 113-108
In quello che potrebbe essere l’anticipo di una serie di playoff al primo turno sono i Celtics, in versione ampiamente rimaneggiata, ad avere la meglio in volata sui Magic grazie al career high da 30 punti di Bayolor Scheierman e alla doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di Luke Garza. Per Orlando ci sono invece 23 punti a testa di Jalen Suggs e Paolo Banchero e ora arriva la sfida con Philadelphia al play-in
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 96-110
Agli Hornets serviva una vittoria per assicurarsi il 9° posto a Est e quindi il vantaggio del fattore campo nella prima sfida del play-in e LaMelo Ball, Brandon Miller e Coby White, autori di 19 punti a testa, guidano la squadra al netto successo al Madison Square Garden. I Knicks, invece, fanno riposare i titolari in vista dei playoff e si godono comunque un Miles McBride da 21 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 130-117
È Nae’Qwan Tomlin il protagonista dell’ultima di regular season dei Cavs in casa con 26 punti e 8 rimbalzi, migliore tra le seconde linee a cui Kenny Atkinson lascia ampio spazio. Washington chiude invece la sua tribolatissima stagione con la 65^ sconfitta nonostante i 20 punti e 9 assist di Bub Carrington
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS 126-106
Contro Milwaukee i Sixers cambiano marcia dopo l’intervallo lungo, travolgono gli ospiti grazie ai 21 punti di Tyrese Maxey e ai 20 in uscita dalla panchina di Quentin Grimes e si assicurano il 7° posto a Est che vale la sfida al play-in con Orlando. Per i Bucks ci sono i 22 punti del rookie Cormac Ryan in una serata contrassegnata dalla notizia dell’addio di coach Doc Rivers
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 143-117
Miami chiude la sua regular season e si prepara alla sfida al play-in contro Charlotte con una netta vittoria su Atlantaarrivata grazie ai 25 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo e ai 26 in uscita dalla panchina del candidato al premio di 6° uomo dell’anno Jaime Jaquez Jr.. Gli Hawks, attesi invece alla serie di primo turno contro New York, hanno invece 31 punti con 7/11 dalla lunga distanza da Buddy Hield
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
INDIANA PACERS-DETROIT PISTONS 121-133
Come da previsioni, i Pistons, guidati dai 26 punti di Paul Reed e dai 24 di Tobias Harris, passano a Indianapolis e conquistano la 60^ vittoria stagionale. I Pacers chiudono la loro stagione di transizione con i 21 punti in uscita dalla panchina di un ritrovato Obi Toppin e possono iniziare già a pensare all’annata 2026-27
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 136-101
È la tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist a trascinare Toronto alla netta vittoria su Brooklyn che vale il 5° posto a Est e l’incrocio con Cleveland al primo turno dei playoff. I Raptors hanno anche 26 punti da RJ Barrett e 25 da Brandon Ingram mentre per i Nets il migliore in campo è Tyson Etienne, che segna 20 punti in uscita dalla panchina
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-CHICAGO BULLS 149-128
La corsa al premio di rookie dell’anno per Cooper Flagg si chiude con una distorsione alla caviglia nel 2° quarto della sfida vinta contro i Bulls, quando l’ex Duke ha già segnato 10 punti in 10 minuti. Per Chicago ci sono invece i 25 punti in uscita dalla panchina di Rob Dillingham
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW ORLEANS PELICANS 132-126
Minnesota, già sicura del 6° posto a Ovest, lascia spazio alle seconde linee, trova 24 punti e 13 rimbalzi dal rookie Joan Beringer, 26 punti da Terrence Shannon Jr. e batte New Orleans. Anche per i Pelicans i protagonisti dell’ultima di regular season sono i rookie, con la doppia doppia da 30 punti e 22 rimbalzi di Derik Queen e quella da 36 punti e 10 rimbalzi di Jeremiah Fears
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES 132-101
Anche lasciando i titolari a riposto Houston, che trova la doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi del veterano Clint Capela, batte agilmente Memphis e chiude al 5° posto a Ovest la sua regular season preparandosi a incontrare i Lakersal primo turno dei playoff. Dariq Whitehead è invece il migliore per i Grizzlies con 26 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 103-135
Già sicuri dei loro piazzamenti nella Western Conference, Thunder e Suns lasciano ampio spazio alle seconde linee nell’ultima gara di regular season. Ad avere la meglio sono gli ospiti, che trovano il career high di Jamaree Bouyea con 27 punti, mentre per Oklahoma City il migliore in campo è Branden Carlson, autore di una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-UTAH JAZZ 131-107
Deandre Ayton e Rui Hachimura, autori di doppie doppie identiche da 22 punti e 10 rimbalzi, guidano i Lakers alla agile vittoria su Utah, che però non basta per strappare il 3° posto a Ovest. È invece Oscar Tshiebwe il protagonista dell’ultima partita stagionale per i Jazz con 29 punti e 17 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 118-128
Nikola Jokic segna 23 punti in 18 minuti a San Antonio e tanto basta ai Nuggets, che tengono tutti gli altri titolari a riposo, per ottenere la vittoria che vale il 3° posto a Ovest e l’incrocio con Minnesota al primo turno dei playoff. Gli Spurs, già certi del 2° posto, hanno 24 punti da De’Aaron Fox e ora attendono di scoprire il nome della loro avversaria in uscita dal play-in
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PORTLAND TRAIL BLAZERS-SACRAMENTO KINGS 122-110
Sono Deni Avdija (25 punti e 10 assist) e Jrue Holiday (23 punti e 7 rimbalzi) a guidare Portland alla vittoria su Sacramento che vale l’8° posto a Ovest e quindi una doppia chance al play-in. I Kings chiudono invece una stagione tutta da dimenticare con i 27 punti e 11 rimbalzi di Precious Achiuwa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
L.A. CLIPPERS-GOLDEN STATE WARRIORS 115-110
In attesa di incontrarsi di nuovo tra tre giorni per una sfida da dentro o fuori al play-in, Clippers e Warriors danno vita ad una partita combattuta in cui è la tripla doppia sfiorata in uscita dalla panchina da Bennedict Mathurin con 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist a fare la differenza per i padroni di casa. Golden State si consola con uno Steph Currypienamente recuperato e migliore dei suoi con 24 punti
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PLAY-IN E PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Tutto pronto per l'inizio della corsa verso il titolo NBA: ecco gli accoppiamenti al play-in e ai playoff sia a Est che a Ovest