In quello che potrebbe essere l’anticipo di una serie di playoff al primo turno sono i Celtics, in versione ampiamente rimaneggiata, ad avere la meglio in volata sui Magic grazie al career high da 30 punti di Bayolor Scheierman e alla doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi di Luke Garza. Per Orlando ci sono invece 23 punti a testa di Jalen Suggs e Paolo Banchero e ora arriva la sfida con Philadelphia al play-in

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA