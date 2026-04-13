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NBA, definito il tabellone di playoff e play-in 2026: tutte le sfide

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Terminata la regular season con gli ultimi verdetti, la NBA è pronta a cominciare la post-season per arrivare fino all'appuntamento con le Finals di giugno. Ecco gli accoppiamenti del torneo play-in (che si disputerà dal 14 al 17 aprile) e successivamente quelli già decisi del primo turno dei playoff (che partiranno nel weekend del 18-19 aprile anche in diretta su Sky Sport)

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