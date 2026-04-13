Terminata la regular season con gli ultimi verdetti, la NBA è pronta a cominciare la post-season per arrivare fino all'appuntamento con le Finals di giugno. Ecco gli accoppiamenti del torneo play-in (che si disputerà dal 14 al 17 aprile) e successivamente quelli già decisi del primo turno dei playoff (che partiranno nel weekend del 18-19 aprile anche in diretta su Sky Sport)
- 6 sono già ai playoff, le altre 4 si giocheranno gli ultimi 2 posti passando dal play-in: ecco il quadro a Est
- Nella notte tra il 14 e il 15 aprile all’1.30
- Chi vince affronta Boston al primo turno dei playoff
- Chi perde affronta la vincente tra Charlotte e Miami
- Nella notte tra il 15 e il 16 aprile all’1.30
- Chi vince affronta la perdente tra Orlando e Philadelphia per andare a sfidare Detroit
- Chi perde è eliminato
- 6 sono già ai playoff, le altre 4 si giocheranno gli ultimi 2 posti passando dal play-in: ecco il quadro a Ovest
- Nella notte tra il 14 e il 15 aprile alle 4.00
- Chi vince affronta San Antonio al primo turno dei playoff
- Chi perde affronta la vincente tra LA Clippers e Golden State
- Nella notte tra il 15 e il 16 aprile alle 4.00
- Chi vince affronta la perdente tra Phoenix e Portland per andare a sfidare OKC
- Chi perde è eliminato