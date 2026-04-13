A Miami Simone Fontecchio sta vivendo una stagione probabilmente decisiva per il prosieguo della sua carriera e ora, passando dal play-in, punta a prolungare l’annata con l’accesso ai playoff. In estate, poi, l’azzurro sarà free agent e dovrà decidere il suo futuro, anche se l’idea di rimanere agli Heat sembra al momento rappresentare la priorità, insieme ad un progetto a cui tiene molto e che lo riporterà presto in Italia
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