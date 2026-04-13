Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Fontecchio: "Il traguardo sono i playoff, poi l’estate: io vorrei restare a Miami"

Massimo Marianella

Massimo Marianella

A Miami Simone Fontecchio sta vivendo una stagione probabilmente decisiva per il prosieguo della sua carriera e ora, passando dal play-in, punta a prolungare l’annata con l’accesso ai playoff. In estate, poi, l’azzurro sarà free agent e dovrà decidere il suo futuro, anche se l’idea di rimanere agli Heat sembra al momento rappresentare la priorità, insieme ad un progetto a cui tiene molto e che lo riporterà presto in Italia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ