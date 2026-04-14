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NBA, James e Durant avversari ai playoff dopo otto anni: una rivalità da record

NBA

Introduzione

L’ultima volta che LeBron James e Kevin Durant si sono affrontati ai playoff risale alle Finals del 2018, quando uno era a Cleveland e l’altro a Golden State. Ora i due, rivali da ormai quasi vent’anni, si incontreranno di nuovo nella serie di primo turno tra Lakers e Rockets, e visti i precedenti si prospetta una sfida a dir poco spettacolare

 

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Quello che devi sapere

LEBRON E KD: UNA RIVALITÀ GENERAZIONALE

Con Steph Curry terzo incomodo, LeBron James e Kevin Durant sono senza dubbio i giocatori che hanno segnato gli ultimi quindici anni in NBA. Dal loro primo scontro, alle Finals del 2012 tra Miami e Oklahoma City, fino a quello del 2018, sempre alle Finals ma con Cleveland e Golden State, il duello tra i due ai playoff ha sempre dato spettacolo

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JAMES VS DURANT AI PLAYOFF: IL CONTEGGIO COMPLESSIVO

James e Durant si sono incontrati per tre volte ai playoff, sempre in finale, nel 2012 e poi nel 2017 e nel 2018. Il conteggio complessivo delle vittorie pende nettamente in favore di KD, avanti 9-5, con anche due premi di MVP delle Finals contro l’unico vinto da LeBron contro il suo grande rivale nel 2012

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UN CONFRONTO DA RECORD

Nelle 14 partite in cui si sono affrontati da avversari ai playoff, James ha tenuto una media di 31.9 punti a partita contro i 31.7 di KD. Nella storia della NBA, nessun altra coppia di avversari che se sia affrontata per più di 10 partite ai playoff è mai stata in grado di tenere una media sopra i 30 punti

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LEBRON E KD: DI NUOVO UNO CONTRO L’ALTRO

La data è quella dell’8 giugno del 2018, quando gli Warriors vincevano gara-4 delle Finals a Cleveland conquistando il loro terzo titolo in quattro stagioni. È da allora che James e Durant non si affrontano ai playoff, anche se nel frattempo LeBron ha vinto un altro titolo con i Lakers mentre KD ha cambiato ben tre squadre. E ora, per la prima volta in carriera i due si incontreranno in una serie di primo turno come quella tra Lakers e Rockets che promette scintille

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