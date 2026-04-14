La data è quella dell’8 giugno del 2018, quando gli Warriors vincevano gara-4 delle Finals a Cleveland conquistando il loro terzo titolo in quattro stagioni. È da allora che James e Durant non si affrontano ai playoff, anche se nel frattempo LeBron ha vinto un altro titolo con i Lakers mentre KD ha cambiato ben tre squadre. E ora, per la prima volta in carriera i due si incontreranno in una serie di primo turno come quella tra Lakers e Rockets che promette scintille

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