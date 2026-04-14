Introduzione
L’ultima volta che LeBron James e Kevin Durant si sono affrontati ai playoff risale alle Finals del 2018, quando uno era a Cleveland e l’altro a Golden State. Ora i due, rivali da ormai quasi vent’anni, si incontreranno di nuovo nella serie di primo turno tra Lakers e Rockets, e visti i precedenti si prospetta una sfida a dir poco spettacolare
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Quello che devi sapere
LEBRON E KD: UNA RIVALITÀ GENERAZIONALE
Con Steph Curry terzo incomodo, LeBron James e Kevin Durant sono senza dubbio i giocatori che hanno segnato gli ultimi quindici anni in NBA. Dal loro primo scontro, alle Finals del 2012 tra Miami e Oklahoma City, fino a quello del 2018, sempre alle Finals ma con Cleveland e Golden State, il duello tra i due ai playoff ha sempre dato spettacolo
JAMES VS DURANT AI PLAYOFF: IL CONTEGGIO COMPLESSIVO
James e Durant si sono incontrati per tre volte ai playoff, sempre in finale, nel 2012 e poi nel 2017 e nel 2018. Il conteggio complessivo delle vittorie pende nettamente in favore di KD, avanti 9-5, con anche due premi di MVP delle Finals contro l’unico vinto da LeBron contro il suo grande rivale nel 2012
UN CONFRONTO DA RECORD
Nelle 14 partite in cui si sono affrontati da avversari ai playoff, James ha tenuto una media di 31.9 punti a partita contro i 31.7 di KD. Nella storia della NBA, nessun altra coppia di avversari che se sia affrontata per più di 10 partite ai playoff è mai stata in grado di tenere una media sopra i 30 punti
LEBRON E KD: DI NUOVO UNO CONTRO L’ALTRO
La data è quella dell’8 giugno del 2018, quando gli Warriors vincevano gara-4 delle Finals a Cleveland conquistando il loro terzo titolo in quattro stagioni. È da allora che James e Durant non si affrontano ai playoff, anche se nel frattempo LeBron ha vinto un altro titolo con i Lakers mentre KD ha cambiato ben tre squadre. E ora, per la prima volta in carriera i due si incontreranno in una serie di primo turno come quella tra Lakers e Rockets che promette scintille