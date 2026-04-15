Già protagonista di un episodio che avrebbe potuto portarlo all’espulsione (e per il quale si è scusato dopo il match, sostenendo di essere stato colpito sulla testa in quell’azione), Ball è stato poi protagonista nel bene e nel male nel finale di gara. I 6 punti di Herro che hanno riaperto il match nel supplementare, dopo che gli Hornets erano andati avanti di 5 lunghezze proprio grazie a un canestro di Ball, nascono da una sua banalissima palla persa a metà campo e un altrettanto superficiale fallo su Herro che gli ha regalato tre liberi per il sorpasso. Ball si è fatto poi perdonare realizzando il sottomano del definitivo 127-126 superando Jaime Jaquez per il sottomano della vittoria, chiudendo la sua partita con 30 punti, 10 assist e 12/31 al tiro (di cui 2/16 da tre punti)

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