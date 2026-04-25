A proposito di serie di primo turno equilibrate, i colpi in volata in gara-2 e gara-3 hanno permesso agli Hawks di portarsi in vantaggio dopo la sconfitta all’esordio e di rendere anche più combattuta del previsto la sfida con i Knicks. New York deve assolutamente evitare le distrazioni costate carissime nelle due partite precedenti, anche perché il rischio e di piombare nel buio profondo del 3-1 per Atlanta, che avrebbe poi quindi ben tre match point. Diretta da mezzanotte su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con alla voce Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua