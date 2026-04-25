Introduzione
Grande sabato sera di basket NBA sui canali di Sky Sport. Si inizia alle 21.30 con la diretta di gara-3 tra i Suns e i Thunder campioni in carica, si prosegue alle 23 con la differita di un’altra gara-3, quella tra Magic e Pistons, e infine a mezzanotte via ad un’altra diretta con gara-4, già potenzialmente decisiva, tra Hawks e Knicks
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Quello che devi sapere
UN SABATO SERA SU SKY, CON PARTITE FORSE GIÀ CRUCIALI
Phoenix, dopo le due sconfitte nelle prime due gare della serie giocate a Oklahoma City, si trova spalle al muro e se vuole evitare un cappotto deve assolutamente vincere in casa. Anche i Knicks, contro ogni pronostico, si trovano spalle al muro dopo le sconfitte in volata in gara-2 2 gara-3 e devono sbancare Atlanta per evitare di andare sotto 3-1. Tra Detroit e Orlando, invece, è tutto in perfetta parità dopo due gare, e chi vince gara-3 a Orlando potrebbe prendere in mano la serie. Le partite in programma su Sky Sport questa sera, insomma, potrebbero già risultare decisive nell’influenzare i risultati del primo turno di playoff
ORE 21.30: LA DIRETTA DI GARA-3 SUNS-THUNDER
Un dominio assoluto in gara-1 e una vittoria ben più sofferta in gara-2, è questo il bottino con cui i Thunder campioni in carica si presentano questa sera a Phoenix per gara-3. Dall’altra parte i Suns, caricati anche dalle polemiche arbitrali dopo gara-2 che sono costate 35.000 dollari di multa a Devin Booker, proveranno a puntare sul fattore campo per strappare un successo che scongiurerebbe il rischio di subire un doloroso cappotto. Diretta dalle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento affidato a Dario Vismara e Mauro Bevacqua
ORE 23: LA DIFFERITA DI GARA-3 MAGIC-PISTONS
A Est, quella tra Magic e Pistons rischia di essere la serie di primo turno più equilibrata anche se sulla carta si tratta del confronto tra prima e ottava in classifica al termine della regular season. Orlando ha subito sorpreso tutti con il colpaccio esterno in gara-1 e Detroit, dopo un pronto riscatto in gara-2, punta ora a restituire il favore passando in Florida e riprendendosi il vantaggio del fattore campo. Differita dalle 23 su Sky Sport Max e in streaming su NOW con commento di Davide Fumagalli e Davide Pessina
MEZZANOTTE: LA DIRETTA DI GARA-4 HAWKS-KNICKS
A proposito di serie di primo turno equilibrate, i colpi in volata in gara-2 e gara-3 hanno permesso agli Hawks di portarsi in vantaggio dopo la sconfitta all’esordio e di rendere anche più combattuta del previsto la sfida con i Knicks. New York deve assolutamente evitare le distrazioni costate carissime nelle due partite precedenti, anche perché il rischio e di piombare nel buio profondo del 3-1 per Atlanta, che avrebbe poi quindi ben tre match point. Diretta da mezzanotte su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con alla voce Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua