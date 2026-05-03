Come sempre è accaduto in questa serie, i Celtics hanno perso quando hanno tirato male da tre punti. In gara-7 è arrivata una prestazione da 13/49 pari al 26.5%, e in generale nelle quattro sconfitte i biancoverdi non hanno mai superato il 30% dall’arco — mentre nelle tre vittorie sono sempre andati sopra il 36%, con picchi del 42.6% in gara-3 e del 45.3% in gara-4. "Mi sono piaciuti i tiri che abbiamo creato e il processo che abbiamo avuto; quello che odio è il risultato" ha detto Joe Mazzulla dopo la partita. Nella loro storia i Celtics non avevano mai perso una serie dopo essere andati avanti sul 3-1, interrompendo una striscia di 32 qualificazioni consecutive