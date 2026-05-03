Playoff NBA, risultati della notte: Philadelphia vince gara-7 a Boston, Celtics eliminatiHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Per la prima volta dal 1982 i Philadelphia 76ers vincono una serie di playoff contro i Boston Celtics, completando la rimonta da 1-3 con il successo in gara-7 al TD Garden. I Sixers rimangono avanti sostanzialmente per tutta la partita, resistendo a ogni tentativo di rimonta dei biancoverdi privi di Jayson Tatum per un problema al ginocchio. Le doppie doppie di Tyrese Maxey (30 punti e 11 rimbalzi) e Joel Embiid (34 con 12 rimbalzi) guidano gli ospiti insieme ai 23 del rookie VJ Edgecombe, mentre ai Celtics non bastano i 33 di Jaylen Brown per evitare una cocente eliminazione
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-7 100-109
Dopo quello di Minnesota ai danni di Denver, i Philadelphia 76ers realizzano un altro upset nel tabellone dei playoff, eliminando la testa di serie numero 2 della Eastern Conference con una rimonta epica. Dopo essere andati sotto 1-3 nella serie, i Sixers completano la rimonta e vincono anche gara-7 in trasferta, al termine di un match combattutissimo in cui sono stati avanti anche di 18 lunghezze, dovendo però resistere più volte ai tentativi di rimonta dei padroni di casa, tornati anche a -1 nel tesissimi momenti finali
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MAXEY ACCELERA QUANDO GLI ALTRI RALLENTANO: 30 PUNTI
Come spesso è accaduto nel corso di questa serie, a fare la differenza è stato Tyrese Maxey. Il leader dei Sixers ha chiuso con una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi insieme a 7 assist, realizzando 11 dei 18 tiri tentati e 6 liberi su 6 in 45 minuti sul parquet. Le sue accelerazioni nel finale di gara hanno scavato il solco decisivo, realizzando un parziale personale di 8-0 negli ultimi due minuti a cui Boston non ha saputo rispondere
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EMBIID SPEZZA LA MALEDIZIONE: PRIMA VITTORIA COI CELTICS
Nel corso della sua carriera Joel Embiid non aveva mai vinto una gara-7 e, soprattutto, non aveva mai battuto i Celtics ai playoff nei tre precedenti affrontati (2018, 2020 e 2023). In gara-7 il centro dei Sixers mette assieme una prestazione da 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist in 39 minuti, rischiando più di una volta di farsi male ma chiudendo con 12/26 dal campo e 9/11 ai liberi per togliersi una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, lui che era arrivato a dichiarare di “odiare” sportivamente i Boston Celtics. Per trovare altre coppie capaci di realizzare due triple doppie da 30+10 in gara-7 come lui e Maxey bisogna risalire al 1959 (Dolph Schayes e George Yardley) e al 2002 (Kobe Bryant e Shaquille O’Neal)
VJ EDGECOMBE NON HA PAURA DI NIENTE: 23 PUNTI
In una serata in cui Paul George si prende solo dieci tiri per segnare 13 punti, il terzo miglior realizzatore di squadra è VJ Edgecombe, che a dispetto della carta d’identità gioca una partita di grande coraggio chiudendo con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 8/17 al tiro di cui 5/11 dalla lunga distanza in quasi 44 minuti sul parquet. L’unico altro giocatore di 20 o meno anni capace di segnare più di 20 punti in una gara-7 di playoff è il grande assente di serata, Jayson Tatum; mentre nessun rookie nella storia ha mai realizzato una gara-7 da almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 triple
JAYLEN BROWN LE PROVA TUTTE SENZA TATUM: 33 PUNTI
L’immediata vigilia della partita per i Celtics era stata colpita dalla notizia dell’assenza di Jayson Tatum, alle prese con un indurimento al ginocchio, anche se Jaylen Brown ha dichiarato di esserne stato avvisato solo 45 minuti prima della palla a due. Il numero 7 ha comunque provato in tutti i modi a caricarsi i Celtics sulle spalle realizzando 33 punti con 9 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate, segnando 12 dei 27 tiri tentati in 40 minuti di gioco, ma senza riuscire a salvare la stagione dei suoi
LO STRANO QUINTETTO BASE DI JOE MAZZULLA
Senza Jayson Tatum, Joe Mazzulla ha cambiato radicalmente la sua rotazione, facendo partire in quintetto Baylor Scheierman, Ron Harper Jr e Luka Garza al fianco di Brown e White — un quintetto mai utilizzato in stagione. Nessuno dei tre nuovi titolari ha segnato neanche un punto, coi Celtics che sono velocemente finiti sotto di 9 lunghezze dopo 3 minuti di partita prima di inserire i vari Payton Pritchard (13 punti), Neemias Queta (17+12) e Sam Hauser (11) dalla panchina per dare man forte a Brown e White (26 punti ma con 9/26 al tiro)
IL TIRO DA TRE DECIDE LA SERIE
Come sempre è accaduto in questa serie, i Celtics hanno perso quando hanno tirato male da tre punti. In gara-7 è arrivata una prestazione da 13/49 pari al 26.5%, e in generale nelle quattro sconfitte i biancoverdi non hanno mai superato il 30% dall’arco — mentre nelle tre vittorie sono sempre andati sopra il 36%, con picchi del 42.6% in gara-3 e del 45.3% in gara-4. "Mi sono piaciuti i tiri che abbiamo creato e il processo che abbiamo avuto; quello che odio è il risultato" ha detto Joe Mazzulla dopo la partita. Nella loro storia i Celtics non avevano mai perso una serie dopo essere andati avanti sul 3-1, interrompendo una striscia di 32 qualificazioni consecutive
TABELLONE PLAYOFF
I Sixers avanzano e sfideranno un'altra rivale storica come i New York Knicks al secondo turno dei playoff a Est, mentre nella Western Conference è tutto definito
IL TABELLONE COMPLETO E TUTTI I RISULTATI
GARA-7 DETROIT-ORLANDO ALLE 21.30 SU SKY
Gara-7 tra Philadelphia e Boston sarà trasmessa oggi in replica su Sky Sport Basket alle 11 e alle 14.30 (oltre a essere disponibile on demand). Su Sky però arrivano anche le altre due gare-7 dei playoff: alle 21.30 si decide la serie tra i Detroit Pistons e gli Orlando Magic con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
GARA-7 CLEVELAND-TORONTO ALL'1.30
Nella notte arriva anche la sfida decisiva tra i Cleveland Cavaliers e i Toronto Raptors, da seguire in diretta all'1.30 su Sky Sport Basket col commento originale e successivamente lunedì in replica col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna