Introduzione
I Lakers ci hanno provato, ma anche in gara-3 sono riusciti a resistere solo un tempo prima di soccombere alla superiorità dei Thunder. E ora, sotto 0-3 e con la tendenza della serie tutta a favore di Oklahoma City, LeBron James rischia di subire quello che sarebbe il quarto cappotto ai playoff della sua lunghissima carriera in NBA
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Quello che devi sapere
LEBRON E I LAKERS CI PROVANO, MA OKC È IRRAGGIUNGIBILE
In gara-3, davanti ai propri tifosi, i Lakers giocano un primo tempo di ottima fattura, andando all’intervallo sul +2. Nella ripresa, però, Oklahoma City cambia marcia e c’è davvero poco da fare per i padroni di casa, travolti 131-108. LeBron James chiude con 19 punti, 8 assist e 6 rimbalzi la terza partita di una serie in cui sta viaggiando a 23 punti, 4 rimbalzi e 6.7 assist di media, ma che potrebbe portarlo al quarto cappotto ai playoff della sua carriera
NBA FINALS 2007: SAN ANTONIO SPURS-CLELVELAND CAVALIERS 4-0
Le prime Finals di un giovane LeBron, allora 22enne, che trascina una Cleveland non proprio imbattibile fino all’atto finale, in cui però gli Spurs del trio Tony Parker-Manu Ginobili-Tim Duncan non concedono nemmeno una vittoria ai Cavs
NBA FINALS 2018: GOLDEN STATE-CLEVELAND CAVALIERS 4-0
Undici anni dopo, nella sua seconda incarnazione come leader assoluto dei Cavs, LeBron trascina un’altra versione non proprio memorabile di Cleveland alle quarte Finals consecutive, sempre contro Golden State. Dall’altra parte ci sono però Steph Curry e Kevin Durant al picco delle rispettive carriere, e finisce con il secondo cappotto della carriera di James
FINALI DI CONFERNECE 2023: DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 4-0
Un po’ a sorpresa, ai playoff del 2023 i Lakers riescono ad arrivare alle finali della Western Conference, dove però di fronte si trovano una Denver lanciatissima e che dopo il cappotto imposto a James e compagni andrà a vincere il primo titolo della sua storia in finale contro Miami