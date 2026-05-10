Introduzione

I Lakers ci hanno provato, ma anche in gara-3 sono riusciti a resistere solo un tempo prima di soccombere alla superiorità dei Thunder. E ora, sotto 0-3 e con la tendenza della serie tutta a favore di Oklahoma City, LeBron James rischia di subire quello che sarebbe il quarto cappotto ai playoff della sua lunghissima carriera in NBA

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