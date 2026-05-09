Se Harden è colui che mette la ciliegina sulla torta, a cucinarla lungo i 48 minuti è sicuramente Donovan Mitchell, assolutamente imprendibile nel corso del match per la difesa dei Pistons. A fine gara sono 35 i suoi punti con 10 rimbalzi, 4 assist, 13/24 dal campo (nonostante un brutto 2/8 da tre) e 7/8 ai liberi in 38 minuti, a cui si aggiungono i 18 di Jarrett Allen, i 13 di Evan Mobley e gli 11 dalla panchina di Dennis Schröder