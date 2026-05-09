Introduzione
Cleveland e Detroit danno vita a una gara-3 molto combattuta, in cui i Pistons rimontano 17 punti di svantaggio forzando un finale punto a punto. Negli ultimi minuti di gioco sono però 7 punti in fila di James Harden (19 alla fine) a indirizzare la partita nelle mani dei Cavaliers, guidati dai 35 punti di Donovan Mitchell. La squadra di coach Atkinson si conferma imbattuta in casa (5-0) e accorcia le distanze sul 2-1 nella serie, rendendo inutile la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS GARA-3 116-109
Cleveland si conferma squadra incapace di vincere in trasferta, ma imbattuta in casa. La quinta vittoria su cinque davanti al proprio pubblico di questi playoff arriva al termine di una gara-3 in cui i padroni di casa sprecano 17 punti di vantaggio a inizio ripresa e sono costretti a giocarsela punto a punto nel quarto periodo contro dei Pistons combattivi. A decidere la gara nel finale, però, è il protagonista più discusso delle prime due gare: James Harden
HARDEN SI REDIME: SUOI I 7 PUNTI DECISIVI
Dopo aver chiuso le prime due partite della serie con più palle perse che canestri dal campo (e ricevendo tantissime critiche per questo), James Harden passa i primi tre quarti a costeggiare la partita, limitandosi a passare il pallone (7 assist) e a commettere pochi errori (3 palle perse). Poi però nel momento decisivo del match i Cavs gli mettono il pallone tra le mani e lui risponde presente con tre canestri in fila uno più pesante dell’altro, con la tripla del +4 a 26 secondi dalla fine che di fatto chiude i conti e regala il 2-1 nella serie ai Cavs
MITCHELL GUIDA I CAVS CON 35 PUNTI
Se Harden è colui che mette la ciliegina sulla torta, a cucinarla lungo i 48 minuti è sicuramente Donovan Mitchell, assolutamente imprendibile nel corso del match per la difesa dei Pistons. A fine gara sono 35 i suoi punti con 10 rimbalzi, 4 assist, 13/24 dal campo (nonostante un brutto 2/8 da tre) e 7/8 ai liberi in 38 minuti, a cui si aggiungono i 18 di Jarrett Allen, i 13 di Evan Mobley e gli 11 dalla panchina di Dennis Schröder