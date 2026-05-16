Cleveland in gara-5 aveva ottenuto la prima vittoria in trasferta dei suoi playoff e, ancora imbattuta tra le mura di casa, si presentava come grande favorita in gara-6. Avanti 3-2 nella serie, però, i Cavs non sono riusciti a chiudere i conti e Cade Cunningham e compagno hanno violato la Rocket Arena per 115-94, scampando così per la quarta volta in questi playoff all’eliminazione e rimandando tutto a gara-7

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