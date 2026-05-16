Introduzione
Nella notte Detroit ha vinto gara-6 sul campo di Cleveland, portandosi sul 3-3 e rimandando l’esito della serie che deciderà chi sfiderà i Knicks alle finali della Eastern Conference a gara-7. Per i Pistons, già sotto 1-3 contro Orlando al primo turno, si è trattato del 4° elimination game vinto questi playoff, un filotto che non si vedeva dal 2023 con i Celtics protagonisti
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Quello che devi sapere
I PISTONS SI SALVANO ANCORA UNA VOLTA
Cleveland in gara-5 aveva ottenuto la prima vittoria in trasferta dei suoi playoff e, ancora imbattuta tra le mura di casa, si presentava come grande favorita in gara-6. Avanti 3-2 nella serie, però, i Cavs non sono riusciti a chiudere i conti e Cade Cunningham e compagno hanno violato la Rocket Arena per 115-94, scampando così per la quarta volta in questi playoff all’eliminazione e rimandando tutto a gara-7
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DETROIT E UN FILOTTO DI ELIMINATION GAME
Il precedente più recente risale al 2023, quando i Celtics erano stati in grado di vincere ben 5 elimination game ai playoff, 2 contro Philadelphia e ben 3 contro Miami, perdendo però gara-7 contro gli Heat. I Pistons, quindi, sperano di eguagliare Boston vincendo gara-7, impresa già riuscita al primo turno contro Orlando
IL PRIMO ELIMINATION GAME: GARA-5 CONTRO ORLANDO
Andati clamorosamente sotto 1-3 nella serie che vedeva la capolista contro l’8° qualificata (e uscita dai playoff), i Pistons si salvano in gara-5 grazie alla super prestazione da 45 punti di Cunningham, che spinge i suoi alla vittoria in volata 116-109 alla Little Caesars Arena
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IL SECONDO ELIMINATION GAME: GARA-6 A ORLANDO
È ancora Cunningham, autore 32 punti, a guidare Detroit all’incredibile rimonta dal -22 accumulato all’intervallo lungo e chiusa con un parziale di 31-8 nel 4° quarto che ammutolisce il Kia Center di Orlando e il 93-79 finale rimanda l’esito della serie a gara-7
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IL TERZO ELIMINATION GAME: GARA-7 CONTRO ORLANDO
Oltre al solito Cunningham, che chiude con 32 punti e 12 rimbalzi, in gara-7 i Pistons trovano la serata dell’ex di Tobias Harris, autore di 30 punti, e i Magic, che dal finale di gara-4 devono fare a meno dell’infortunato Franz Wagner, si arrendono 116-94
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