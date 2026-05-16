Introduzione

Non c’è storia in gara-6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Stephn Castle e dal solito Victor Wembanyama, si impongono fin dal 1° quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara-7. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO