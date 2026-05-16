Introduzione
Non c’è storia in gara-6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Stephn Castle e dal solito Victor Wembanyama, si impongono fin dal 1° quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara-7. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS GARA-6 94-115 (SERIE 3-3)
Come già successo, per ben due volte, nella serie del turno precedente contro Orlando, con le spalle al muro i Pistons giocano una partita di grande carattere e passano a Cleveland, infliggendo ai Cavs la prima sconfitta casalinga di questiplayoff e guadagnandosi gara-7. A fare la differenza sono le palle perse forzate (20), il dominio nel pitturato (48-26 il conteggio dei punti segnati in area) e un parziale di 12-2 con cui Detroit inizia il 3° quarto. Cleveland riesce anche a tornare a -6 qualche minuto dopo, ma viene ricacciata indietro da un altro parziale di 13-2 e deve infine arrendersi
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CUNNINGHAM GUIDA, DUREN SI RISCATTA
Pur senza mandare a tabellino cifre strepitose (21 punti, 8 assist e 7/19 al tiro) è ancora una volta Cade Cunningham a guidare i Pistons, gestendo i possessi decisivi nei due parziali che affondano i Cavs. E dopo una serie e più in generale dei playoff fin qui deludenti, Detroit ritrova anche Jalen Duren (15 punti e 11 rimbalzi), mentre Paul Reed (17 punti) e un Duncan Robinson (14 punti) ancora non al meglio entrano dalla panchina e fanno la differenza
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CLEVELAND È SOLO HARDEN
Con la possibilità di chiudere la serie in casa e di tornare alle finali della Eastern Conference dopo 8 anni, i Cavs giocano una partita a dir poco sottotono, in cui il solo James Harden (23 punti e 7 rimbalzi) sembra vagamente in grado di dare grattacapi ai Pistons, mentre Donovan Mitchell incappa in una serataccia al tiro e con 18 punti e solo 6/20 dal campo
MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS GARA-6 109-139 (SERIE 2-4)
Non che ce ne fosse particolarmente bisogno, ma in gara-6 in casa dei Timberwolves San Antonio offre l’ennesima prova di forza e di maturità di questi playoff dominando fin dal 1° quarto e di fatto non lasciando mai a Minnesotala possibilità di rientrare in partita. Gli Spurs giocano una gara ai limiti della perfezione, chiudendo con il 55.7% dal campo e il 47.4% da tre di squadra, concedendo al contempo agli avversari rispettivamente il 37.7% e il 35.3%. I texani tornano così alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017, e nel prepararsi ad affrontare i Thunder campioni in carica avranno la certezza di aver trovato una nuova stella
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CASTLE È QUASI PERFETTO, WEMBY FA LO STRETTO INDISPENSABILE
Il migliore in campo in gara-6 è uno Stephon Castle del tutto imprendibile per la difesa di Minnesota, che le prova tutte ma senza riuscire a impedirgli di chiudere con 32 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 11/16 al tiro. Victor Wembanyama, quindi, può fare lo stretto necessario, limitandosi a 19 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in poco più di 27 minuti giocati, anche perché ha anche 21 punti e 9 rimbalzi con 8/10 al tiro da un De’Aaron Fox chirurgico nello sfruttare ogni passaggio a vuoto dei Timberwolves
EDWARDS FATICA, MINNESOTA CROLLA
Per provare a vincere e forzare la serie fino a gara-7 i Timberwolves hanno bisogno del miglior Anthony Edwards, che però paga le condizioni fisiche tutt’altro che ideali e chiude sì con 24 punti ma con un terribile 9/27 al tiro che ne sottolinea le difficoltà. E a Minnesota non basta l’ottimo apporto della panchina, che ha 21 punti da Terrence Shannon Jr. e 18 da Naz Reid, perché di fatto gli Spurs dominano fin dai primi possessi e la stagione dei ragazzi di coach Chris Finch finisce qui
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Appuntamento lunedì 18 maggio nella notte alle 2.30 su Sky Sport Basket per gara-1 della finali della Western Conference tra Thunder e Spurs con commento live in italiano e repliche nella giornata di martedì 19 maggio
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA