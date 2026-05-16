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NBA Mock Draft '26: tutte le scelte del primo giro

Davide Fumagalli

Davide Fumagalli

Con la Lottery andata in scena lo scorso 10 maggio, è iniziata la marcia di avvicinamento al Draft NBA 2026, che si terrà nella notte tra il 23 e il 24 giugno (primo giro in diretta su Sky Sport Basket). Washington ha la numero 1 assoluta e il nome più accreditato al momento pare essere AJ Dybantsa. Quali possono essere i prospetti da primo giro a poco più di un mese dal Draft? C'è anche l’italiano Luigi Suigo, ancora indeciso se optare per il college

Articolo scritto in collaborazione con Marco Mastrorilli

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