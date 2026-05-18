Introduzione

Nella notte i Cavs hanno dominato gara-7 in casa dei Pistons, chiudendo con il 125-94 che è valso il ritorno alle finali della Eastern Conference dopo 8 anni. E la vittoria di Cleveland è stata la terza più ampia di sempre in una gara-7 ai playoff oltre a essere già entrata nella storia della franchigia come la vittoria più ampia di sempre in una gara-7 per i Cavs

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