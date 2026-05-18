Introduzione
Nella notte i Cavs hanno dominato gara-7 in casa dei Pistons, chiudendo con il 125-94 che è valso il ritorno alle finali della Eastern Conference dopo 8 anni. E la vittoria di Cleveland è stata la terza più ampia di sempre in una gara-7 ai playoff oltre a essere già entrata nella storia della franchigia come la vittoria più ampia di sempre in una gara-7 per i Cavs
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Quello che devi sapere
UN DOMINIO ASSOLUTO PER I CAVS A +31
Dopo una serie molto combattuta, in gara-7 a Detroit i Cavs hanno dominato fin dal 1° quarto, tenendo sempre salde le redini della partita, toccando anche il +35 e chiudendo con un +31 che, oltre a riportare Cleveland alle finali della Eastern Conference dopo 8 anni, ha segnato anche il terzo maggior distacco mai fatto registrare in una gara-7 di playoff con soli due precedenti più significativi
GARA-7 SEMIFINALI DELLA WESTERN CONFERENCE 2022
- Phoenix Suns-Dallas Mavericks 90-123 (+33)
- Il secondo maggior distacco di sempre in una gara-7 di playoff risale al 2022, quando i Mavs, sulle spalle di un Luka Doncic da 35 punti e 10 rimbalzi, annichiliscono Phoenix sul proprio campo e volano alle finali di Conference dopo essere stati sotto 0-2 nella serie
GARA-7 SEMIFINALI PLAYOFF 1948
- St.Louis Bombers-Philadelphia Warriors 46-85 (+39)
- Per trovare la vittoria più larga di sempre in una gara-7 occorre tornare a quella che è stata la prima gara-7 nella storia dei playoff. E a vincerla, in trasferta, sono gli Warriors, allora di casa a Philadelphia, mentre la seconda vittoria esterna in gara-7 ai playoff nella storia della franchigia arriverà ben settant’anni dopo, con Golden State a vincere a Houston la gara-7 delle finali della Western Conference