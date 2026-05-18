Dopo una grande stagione, vissuta con la capacità di non arrendersi mai e di trovare sempre un modo per giocarsela con ogni avversario come tratto caratterizzante, ad un passo dal ritorno alle finali della Eastern Conference a cui mancano dal 2008 i Pistons crollano in maniera clamorosa. E se Cade Cunningham, leader indiscusso della squadra, manda a referto una partita mediocre per i suoi standard e chiude con 13 punti, 5 assist e 5/16 al tiro, l’immagine della resa di Detroit è rappresentata dall’ennesima prova incolore di Jalen Duren, autore di 7 punti e 9 rimbalzi e completamente travolto da Mobley e Allen