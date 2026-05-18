Introduzione
È una grande prestazione di squadra da parte di Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara-7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda quattro giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrilldecisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello nel pitturato e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs, invece, arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS- CLEVELAND CAVALIERS GARA-7 94-125 (SERIE 3-4)
Contrariamente alle previsioni, la gara-7 che chiude una serie combattutissima, in cui le due squadre si sono alternate al comando delle operazioni dando a intermittenza l’idea di avere in mano i destini della sfida, di fatto non inizia nemmeno. Cleveland, infatti, mostra di avere molta più energia e molta più lucidità fin dai primi possessi, stravince il duello nel pitturato (58-34 il conteggio dei punti totali in area) e quella a rimbalzo (50-41), senza lasciare mai agli avversari la possibilità di entrare davvero in partita. Detroit, per contro, gioca forse la sua peggior partita in questi playoff, chiudendo con il 35.3% di squadra dal campo che porta a una eliminazione molto dolorosa
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I FANTASTICI QUATTRO DEI CAVS CON UN MERRILL IN PIÙ
L’unica nota stonata di gara-7 per Cleveland consiste nella prestazione di James Harden, che segna 9 punti tirando 2/10 dal campo, ma i Cavs dominano comunque grazie alla serata di Donovan Mitchell (26 e 8 assist), Jarrett Allen (23 e 7 rimbalzi) e Evan Mobley, forse il vero fattore decisivo per la vittoria con una partita da 21 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 7/10 dal campo insieme a Sam Merrill, che entra dalla panchina e ne aggiunge 23 tirando 5/8 dalla lunga distanza
DETROIT SI ARRENDE
Dopo una grande stagione, vissuta con la capacità di non arrendersi mai e di trovare sempre un modo per giocarsela con ogni avversario come tratto caratterizzante, ad un passo dal ritorno alle finali della Eastern Conference a cui mancano dal 2008 i Pistons crollano in maniera clamorosa. E se Cade Cunningham, leader indiscusso della squadra, manda a referto una partita mediocre per i suoi standard e chiude con 13 punti, 5 assist e 5/16 al tiro, l’immagine della resa di Detroit è rappresentata dall’ennesima prova incolore di Jalen Duren, autore di 7 punti e 9 rimbalzi e completamente travolto da Mobley e Allen
CLEVELAND TORNA IN FINALE A EST
Era dal 2018, nell’ultima stagione della seconda incarnazione in maglia Cavs di LeBron James, che a Cleveland non arrivavano alle finali a Est. E per Mitchell, stella dell’attuale versione della squadra, si tratta delle prime, sospiratissime finali di Conference della carriera, in cui i ragazzi di coach Kenny Atkinson, reduci da due serie vinte a gara-7, affronteranno la lanciatissima New York con in palio un posto alle Finals
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Questa notte alle 2.30 appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con gara-1 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City e San Antonio e commento live in italiano a curda di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, poi in replica domani martedì 19 maggio sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
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