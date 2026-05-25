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Playoff NBA, San Antonio risponde a OKC in gara-4 e pareggia la serie sul 2-2

PLAYOFF NBA
©Getty

Introduzione

Con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara-4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate, guidando una difesa che tiene i campioni in carica al secondo punteggio più basso nella loro storia ai playoff. Shai Gilgeous-Alexander è il migliore dei suoi con 19 punti ma tira 6/15 dal campo in una serata storta in cui i Thunder segnano appena il 33% delle loro conclusioni con un pessimo 6/33 (18%) dalla lunga distanza. Gara-5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 alle 2.30 in diretta su Sky Sport Basket

Quello che devi sapere

SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-4 103-82 (SERIE 2-2)

Esattamente come in gara-3, gli Spurs partono fortissimo e nel primo quarto sono già in vantaggio di 15 lunghezze. A differenza di gara-3, però, questa volta i texani non si fanno rimontare dai campioni in carica di OKC, concedendo al massimo tornare a -4 a inizio secondo quarto e poi dominando in lungo e in largo la ripresa, toccando anche il +25 e concedendo ampio spazio alle riserve nel finale. Questo successo riporta in parità la serie sul 2-2, assicurando agli Spurs di tornare a giocare davanti ai propri tifosi in gara-6 per una serie che entra adesso nel suo culmine

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

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WEMBANYAMA È MAESTOSO: 33 PUNTI

In una gara a basso punteggio splende come una cometa la linea statistica di Victor Wembanyama: i suoi 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 3 stoppate con 11/22 al tiro, 3/7 da tre e 8/9 ai liberi però raccontano poco del dominio che ha esercitato sul parquet, ben rappresentato dal mostruoso +29 di plus-minus nei 31 minuti in cui è rimasto in campo. Dopo un paio di gare in cui la fisicità di OKC gli ha dato fastidio, in gara-4 il francese ha mostrato il meglio del repertorio, tra cui anche una strepitosa tripla sulla sirena del primo tempo realizzata dal logo di centrocampo

 

GUARDA LA PRESTAZIONE DI VICTOR WEMBANYAMA

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LA DIFESA DI SAN ANTONIO SPEGNE OKC

La vera differenza però è nella metà campo difensiva degli Spurs, dove i padroni di casa giocano al loro meglio e tolgono l’aria ai campioni in carica. Una pressione lungo tutto i 48 minuti che ha portato i Thunder a prendersi tantissime conclusioni contestate, da cui deriva il 33% con cui hanno tirato dal campo e il pessimo 18% dalla lunga distanza (6/33) dopo che in gara-3 invece avevano segnato 17 delle 38 conclusioni create (44.7%). OKC perde anche la battaglia dei possessi, andando sotto sia a rimbalzo (52-47) che nelle palle perse (17 a 12)

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SHAI IL MIGLIORE DEI SUOI MA SENZA BRILLARE

In uno scenario del genere anche l’MVP Shai Gilgeous-Alexander ha faticato, risultando comunque il migliore dei suoi con 19 punti, 4 rimbalzi, e 7 assist, ma con solo 6/15 al tiro e 4 palle perse in 31 minuti. A differenza di quanto visto nelle prime partite, gli Spurs mandano molti meno raddoppi sul canadese per togliere triple facili agli avversari, e il risultato è che anche la panchina dei Thunder produce appena 34 punti contro i 30 di quella degli Spurs, con Jaylin Williams (3 punti e 1/7 da tre) e Jared McCain (4 punti con 1/10 al tiro) in netta difficoltà, oltre a un Alex Caruso da 0 punti in 14 minuti

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TABELLONE PLAYOFF

Questa vittoria permette agli Spurs di pareggiare sul 2-2 nella serie e portarla almeno fino a gara-6, mentre New York è a un passo dalle prime finali NBA dopo 27 anni

 

IL TABELLONE DEI PLAYOFF NBA COMPLETO

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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Gara-4 tra San Antonio e OKC è oggi in replica su Sky Sport Basket alle 9, 13.30 e alle 22 per rivedere il successo degli Spurs col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Domani in differita anche gara-4 tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks alle 14 e alle 21 col commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

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