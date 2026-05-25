La vera differenza però è nella metà campo difensiva degli Spurs, dove i padroni di casa giocano al loro meglio e tolgono l’aria ai campioni in carica. Una pressione lungo tutto i 48 minuti che ha portato i Thunder a prendersi tantissime conclusioni contestate, da cui deriva il 33% con cui hanno tirato dal campo e il pessimo 18% dalla lunga distanza (6/33) dopo che in gara-3 invece avevano segnato 17 delle 38 conclusioni create (44.7%). OKC perde anche la battaglia dei possessi, andando sotto sia a rimbalzo (52-47) che nelle palle perse (17 a 12)