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NBA, il riscatto dei Thunder passa dal Draft e dal mercato? Le possibili opzioni per OKC

NBA

Introduzione

Dopo la delusione arrivata in gara-7 con la sconfitta casalinga subita dagli Spurs è svanito il sogno dei Thunder di confermarsi campioni NBA. A Oklahoma City, però, sembrano intenzionati a preparare da subito la loro rivincita, che, secondo Bleacher Report, potrebbe passare da cambiamenti anche significativi alla squadra da apportare attraverso il Draft e sul mercato

 

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Quello che devi sapere

OKC, LA DELUSIONE E I NODI DA SCIOGLIERE IN ESTATE

Erano i favoriti per la conquista del titolo e i Thunder credevano fortemente di poter essere la prima squadra a confermarsi campione negli ultimi otto anni. E invece a rovinare i piani di Oklahoma City sono arrivati gli Spurs, tanto che ora Sam Presti e soci dovranno subito mettere mano alle tante questioni aperte e che riguardano estensioni contrattuali che potrebbero risultare assai onerose e scelte di mercato da rivalutare alla luce della sconfitta patita alle finali della Western Conference

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PRIMA POSSIBILE MOSSA: SOSTITUIRE LU DORT CON NAJI MARSHALL

Uno dei primi nodi da sciogliere per i Thunder riguardano tutti il libro paga, perché dalla prossima stagione entreranno in vigore i nuovi, pesanti contratti concessi a Chet Holmgren e Jalen Williams e far quadrare i conti potrebbe significare dover rinunciare a rinnovare almeno uno tra Isaiah Hartenstein e Lu Dort, punti fermi della squadra laureatasi campione un anno fa. Il sacrificato potrebbe essere il secondo e a questo punto Presti potrebbe pensare di scambiarlo, magari con destinazione Dallas ottenendo in cambio Naji Marshall, giocatore piuttosto simile per caratteristiche ma titolare di un contratto molto più abbordabile

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SECONDA POSSIBILE MOSSA: SCALARE POSIZIONI AL DRAFT

Al prossimo Draft Oklahoma City avrà la 12^, 17^ e 37^ scelta e potrebbe unire tutte e tre, magari aggiungendovi qualcosa dal ricco pacchetto di scelte future, per provare a entrare in Top 10. Agguantare una delle prime quattro scelte appare complicatissimo, ma considerata la comprovata bravura di Presti e soci nello scegliere i giocatori giusti anche fuori dalle primissime posizioni inserire uno dei tanti talenti che saranno disponibili al Draft, magari anche nella zona tra la 6^ e la 10^ scelta, potrebbe portare in dote ai Thunder un giocatore già pronto per entrare nelle rotazioni (e titolare di un economico contratto da rookie)

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TERZA POSSIBILE MOSSA: PUNTARE A TREY MURPHY

In molti, subito dopo la sconfitta in gara-7 contro San Antonio, hanno inserito i Thunder nella corsa a Giannis Antetokounmpo. Tuttavia, appare difficile che Presti decida di inserire un giocatore di quella portata, che potrebbe alterare gli equilibri in campo e nello spogliatoio per un gruppo che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Più probabile allora che nel mirino finisca Trey Murphy, prototipo quasi perfetto del 3&D che servirebbe a Oklahoma City, meno ingombrante del greco, ammesso ovviamente che New Orleans accetti di sedersi al tavolo dell’eventuale trattativa

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