Al prossimo Draft Oklahoma City avrà la 12^, 17^ e 37^ scelta e potrebbe unire tutte e tre, magari aggiungendovi qualcosa dal ricco pacchetto di scelte future, per provare a entrare in Top 10. Agguantare una delle prime quattro scelte appare complicatissimo, ma considerata la comprovata bravura di Presti e soci nello scegliere i giocatori giusti anche fuori dalle primissime posizioni inserire uno dei tanti talenti che saranno disponibili al Draft, magari anche nella zona tra la 6^ e la 10^ scelta, potrebbe portare in dote ai Thunder un giocatore già pronto per entrare nelle rotazioni (e titolare di un economico contratto da rookie)

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