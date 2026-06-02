Introduzione
Dopo la delusione arrivata in gara-7 con la sconfitta casalinga subita dagli Spurs è svanito il sogno dei Thunder di confermarsi campioni NBA. A Oklahoma City, però, sembrano intenzionati a preparare da subito la loro rivincita, che, secondo Bleacher Report, potrebbe passare da cambiamenti anche significativi alla squadra da apportare attraverso il Draft e sul mercato
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Quello che devi sapere
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Erano i favoriti per la conquista del titolo e i Thunder credevano fortemente di poter essere la prima squadra a confermarsi campione negli ultimi otto anni. E invece a rovinare i piani di Oklahoma City sono arrivati gli Spurs, tanto che ora Sam Presti e soci dovranno subito mettere mano alle tante questioni aperte e che riguardano estensioni contrattuali che potrebbero risultare assai onerose e scelte di mercato da rivalutare alla luce della sconfitta patita alle finali della Western Conference
PRIMA POSSIBILE MOSSA: SOSTITUIRE LU DORT CON NAJI MARSHALL
Uno dei primi nodi da sciogliere per i Thunder riguardano tutti il libro paga, perché dalla prossima stagione entreranno in vigore i nuovi, pesanti contratti concessi a Chet Holmgren e Jalen Williams e far quadrare i conti potrebbe significare dover rinunciare a rinnovare almeno uno tra Isaiah Hartenstein e Lu Dort, punti fermi della squadra laureatasi campione un anno fa. Il sacrificato potrebbe essere il secondo e a questo punto Presti potrebbe pensare di scambiarlo, magari con destinazione Dallas ottenendo in cambio Naji Marshall, giocatore piuttosto simile per caratteristiche ma titolare di un contratto molto più abbordabile
SECONDA POSSIBILE MOSSA: SCALARE POSIZIONI AL DRAFT
Al prossimo Draft Oklahoma City avrà la 12^, 17^ e 37^ scelta e potrebbe unire tutte e tre, magari aggiungendovi qualcosa dal ricco pacchetto di scelte future, per provare a entrare in Top 10. Agguantare una delle prime quattro scelte appare complicatissimo, ma considerata la comprovata bravura di Presti e soci nello scegliere i giocatori giusti anche fuori dalle primissime posizioni inserire uno dei tanti talenti che saranno disponibili al Draft, magari anche nella zona tra la 6^ e la 10^ scelta, potrebbe portare in dote ai Thunder un giocatore già pronto per entrare nelle rotazioni (e titolare di un economico contratto da rookie)
TERZA POSSIBILE MOSSA: PUNTARE A TREY MURPHY
In molti, subito dopo la sconfitta in gara-7 contro San Antonio, hanno inserito i Thunder nella corsa a Giannis Antetokounmpo. Tuttavia, appare difficile che Presti decida di inserire un giocatore di quella portata, che potrebbe alterare gli equilibri in campo e nello spogliatoio per un gruppo che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Più probabile allora che nel mirino finisca Trey Murphy, prototipo quasi perfetto del 3&D che servirebbe a Oklahoma City, meno ingombrante del greco, ammesso ovviamente che New Orleans accetti di sedersi al tavolo dell’eventuale trattativa