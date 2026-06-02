Introduzione

San Antonio e New York sono pronte a sfidarsi con in palio il titolo, ma nel percorso verso le Finals le due squadre hanno messo in mostra caratteristiche e impostazioni tattiche assai differenti. Gli Spurs, sulle spalle di Victor Wembanyama, hanno puntato tutto su una difesa quasi impenetrabile, mentre Jalen Brunson e compagni sono diventati una macchina da canestri. E nel confronto tra due stili così diversi potrebbe passare il destino della serie

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