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NBA Finals, i San Antonio Spurs a caccia di una rimonta mai riuscita nella storia

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©Getty

Nella storia delle NBA Finals mai nessuna squadra ha rimontato e conquistato il titolo dopo aver perso le prime due partite in casa. I San Antonio Spurs avranno bisogno di un’impresa mai realizzata nella storia per togliere il titolo NBA ai New York Knicks, preparandosi alle prossime due partite in un incandescente Madison Square Garden. Ecco come si sono comportate le squadre nella loro posizione nella storia

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