NBA Finals, i San Antonio Spurs a caccia di una rimonta mai riuscita nella storia
Nella storia delle NBA Finals mai nessuna squadra ha rimontato e conquistato il titolo dopo aver perso le prime due partite in casa. I San Antonio Spurs avranno bisogno di un’impresa mai realizzata nella storia per togliere il titolo NBA ai New York Knicks, preparandosi alle prossime due partite in un incandescente Madison Square Garden. Ecco come si sono comportate le squadre nella loro posizione nella storia
- I San Antonio Spurs non avrebbero potuto ritrovarsi in una situazione peggiore, avendo perso entrambe le gare davanti al proprio pubblico per cominciare la serie di finale. Ora davanti a Victor Wembanyama e soci si staglia un’impresa titanica e mai riuscita: nella storia delle Finals, nessuna squadra ha rimontato e vinto dopo aver perso le prime due in casa. Un’eventualità accaduta solo altre due volte nella storia
- I giovanissimi Magic di Shaquille O’Neal e Penny Hardaway cominciarono le Finals del 1995 contro gli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon perdendo le prime due gare in casa, tra cui la gara-1 dei quattro tiri liberi sbagliati da Nick Anderson. Quei Magic finirono per perdere la serie con un sonoro 0-4
- I Suns di Barkley, arrivati in finale con il fattore campo a favore, persero le prime due partite contro i Chicago Bulls di Michael Jordan a caccia del three-peat. Phoenix si rialzò vincendo gara-3 a Chicago, perdendo poi in gara-4 per finire sotto 3-1. Con uno scatto d’orgoglio i Suns evitarono l’eliminazione vincendo anche gara-5 a Chicago (al tempo il formato era 2-3-2, a differenza del 2-2-1-1-1 di oggi), salvo perdere davanti al proprio pubblico in gara-6 col canestro finale di John Paxson
- In totale è successo 37 volte che una squadra andasse sotto 0-2 in una serie di finale, tra cui le due volte già citate perdendo le prime due gare in casa. Delle altre 35, solamente cinque squadre sono più riuscite a vincere il titolo NBA ribaltando la serie al rientro davanti al proprio pubblico: ecco chi
- Dopo aver perso le prime due partite a Phoenix, al rientro in casa i Bucks di Giannis Antetokounmpo ribaltarono la serie, vincendo tutte le altre quattro partite verso un titolo atteso 50 anni
- Cinque anni prima erano stati i Cavs a dare vita a una delle rimonte più memorabili della storia, finendo sotto 0-2 e poi anche 1-3 contro i Golden State Warriors ma trionfando in gara-7 per il primo titolo della loro storia
- Sotto 0-2 nella serie e anche di 13 punti 6:30 dalla fine di gara-3, gli Heat guidati da un leggendario Dwyane Wade ribaltarono la partita e infine la serie, vincendo il primo titolo della loro storia in sei gare
- Per trovare un’altra serie ribaltata partendo da 0-2 bisogna tornare a quasi 30 anni prima degli Heat, quando i Blazers di Bill Walton rimontarono i Philadelphia 76ers per conquistare il primo e unico titolo della loro storia
- La prima rimonta da 0-2 nella storia delle Finals appartiene però ai Celtics, che al suo ultimo anno di carriera guidò i biancoverdi all’undicesimo titolo nei suoi 13 anni in campo suggellando una storia irripetibile con il successo in gara-7 sul campo degli odiati Los Angeles Lakers