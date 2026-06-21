Gli Atlanta Hawks e CJ McCollum hanno trovato l'accordo per rimanere assieme per un'altra stagione. Doppia conferma in casa Phoenix Suns, che tengono sia Jordan Goodwin che Collin Gillespie con contratti pluriennali. Di seguito tutte le firme e i giocatori scambiati nel corso dell'estate e della free agency 2026
- Contratto di un anno a 21 milioni di dollari con gli ATLANTA HAWKS
- Contratto di tre anni a 19 milioni di dollari con i PHOENIX SUNS
- Contratto di quattro anni a 48 milioni di dollari con i PHOENIX SUNS