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Mercato NBA 2026, CJ McCollum resta ad Atlanta per un'altra stagione

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©Getty

Gli Atlanta Hawks e CJ McCollum hanno trovato l'accordo per rimanere assieme per un'altra stagione. Doppia conferma in casa Phoenix Suns, che tengono sia Jordan Goodwin che Collin Gillespie con contratti pluriennali. Di seguito tutte le firme e i giocatori scambiati nel corso dell'estate e della free agency 2026

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