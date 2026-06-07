Addio Stacey King, l'ex campione NBA aveva 59 anni

I Chicago Bulls hanno annuncoato la scomparsa di Stacey King, ex giocatore della squadra e apprezzato commentatore televisivo negli ultimi 20 anni. "È con il cuore pesante che i Chicago Bulls annunciano che Stacey King è morto domenica all'età di 59 anni" si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Stacey era un membro profondamente amato della famiglia dei Bulls la cui connessione con questa organizzazione e la città di Chicago ha attraversato più di tre decenni. Siamo grati per tutto ciò che Stacey ha dato ai Chicago Bulls e alla città che ha orgogliosamente chiamato casa. La sua eredità vivrà attraverso le innumerevoli vite che ha toccato, i ricordi che ha contribuito a creare e il posto duraturo che detiene nella storia dei Bulls. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi figli Erick, Garrett, Brandon e Mason e a tutta la sua famiglia e ai suoi molti amici.". Le cause della morte non sono state rese note.