The Athletic ha riportato anche che i Timberwolves vorrebbero mettere Antetokounmpo al fianco di Anthony Edwards per dare l’assalto a una Western Conference sempre più competitiva, nel tentativo di colmare il gap nei confronti di OKC e San Antonio. La richiesta dei Bucks però è stata molto alta: Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr e due prime scelte al Draft. McDaniels, in particolare, è considerato intoccabile dai T’Wolves così come Edwards e anche il 19enne Joan Beringer, e non è chiaro se Giannis voglia poi rinnovare con Minnesota una volta scambiato lì

2154218733