Introduzione
Mancano 10 giorni al Draft del 23 giugno e il futuro di Giannis Antetokounmpo dovrebbe risolversi entro quella data. I Miami Heat vengono ancora considerati in pole position per acquisire il greco, ma i Boston Celtics sono emersi come la rivale più accreditata, anche per l’interesse di Antetokounmpo nel rifirmare coi biancoverdi. Anche Minnesota, Portland e Orlando sono in corsa: proviamo a fare ordine nella situazione
Quello che devi sapere
UN CASO DA RISOLVERE ENTRO IL DRAFT
Il co-proprietario dei Milwaukee Bucks Jimmy Haslam il mese scorso era stato chiaro: il futuro di Giannis Antetokounmpo deve essere risolto entro il Draft del prossimo 23 giugno. A una decina di giorni dalla notte delle scelte, la situazione legata al greco è però più intricata che mai — motivo per cui conviene fare chiarezza per districare la matassa che è venuta a crearsi
MIAMI È ANCORA IN POLE POSITION
Secondo la ricostruzione di The Athletic, i Miami Heat sono ancora in pole position per acquisire il greco. Il pacchetto per i Bucks sarebbe formato da Tyler Herro (i cui post sui social hanno fatto rumore), Kel’el Ware, Jaime Jaquez, uno tra Pelle Larsson e Kasparas Jakucionis e scelte al Draft (possono offrirne fino a tre del primo giro). Al momento questa sembra essere l’offerta più forte sul tavolo dei Bucks, ma Antetokounmpo avrebbe un po’ di remore a unirsi a una versione degli Heat con pochi giocatori di livello rimasti nel roster — rendendo così il suo possibile rinnovo più difficile
L’INCOGNITA BOSTON CELTICS
Giannis sarebbe decisamente più intrigato dall’opportunità di unirsi ai Boston Celtics, con i quali invece vorrebbe firmare un’estensione di contratto da quattro anni e 275 milioni di dollari complessivi. Per poter far funzionare lo scambio però l’unico modo è inserire Jaylen Brown nell’affare, anche solo per una questione di salari, considerando che è al terzo di un’estensione di contratto da cinque anni e 285.4 milioni di dollari complessivi
LA RICERCA DI UNA TERZA SQUADRA PER BROWN
I Bucks, destinati a una ricostruzione senza Antetokounmpo, non vorrebbero tenere Brown in una squadra che non può competere per il titolo, motivo per cui sarebbero alla ricerca di una terza squadra a cui girare l’MVP delle Finals 2024. La destinazione ideale per loro sarebbero i Portland Trail Blazers, anche solo per recuperare alcune delle scelte cedute ai Blazers nello scambio fallimentare che ha portato Damian Lillard in Wisconsin un paio di anni fa
LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: PORTLAND
I Blazers, però, fanno parte delle altre tre squadre interessate ad Antetokounmpo, puntando proprio sulla sua amicizia con Lillard per convincerlo a trasferirsi in Oregon. Il greco però preferirebbe rimanere sulla costa Est, e non è chiaro quale pacchetto possano mettere assieme a Portland — che ha un nuovo proprietario in Thomas Dundon — per convincere i Bucks a cedere il loro giocatore franchigia, se non restituire le loro stesse scelte
LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: ORLANDO
Se la volontà di Giannis è quella di rimanere a Est, una possibilità è quella rappresentata dagli Orlando Magic, che in uno scenario del genere con ogni probabilità metterebbero sul piatto Paolo Banchero — forse lo scenario ideale per i Bucks nell’ottica di ricostruire nel medio periodo. I Magic però non hanno così tante scelte al Draft da poter offrire, avendone già sacrificate diverse per arrivare a Desmond Bane un anno fa
LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: MINNESOTA
The Athletic ha riportato anche che i Timberwolves vorrebbero mettere Antetokounmpo al fianco di Anthony Edwards per dare l’assalto a una Western Conference sempre più competitiva, nel tentativo di colmare il gap nei confronti di OKC e San Antonio. La richiesta dei Bucks però è stata molto alta: Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr e due prime scelte al Draft. McDaniels, in particolare, è considerato intoccabile dai T’Wolves così come Edwards e anche il 19enne Joan Beringer, e non è chiaro se Giannis voglia poi rinnovare con Minnesota una volta scambiato lì
LA MANCANZA DI FIDUCIA NELLA DIRIGENZA DEI BUCKS
A rendere ulteriormente complicata la situazione è che le altre squadre hanno perso fiducia nei confronti della dirigenza di Milwaukee dopo quando avvenuto a febbraio, quando sembravano pronti a scambiare Antetokounmpo salvo poi tirarsi sempre indietro al momento di decidere. L’elemento umano gioca quindi un ruolo fondamentale: le altre squadre, secondo quanto riportato, temono di alienarsi i propri giocatori se i loro nomi venissero fatti trapelare alla stampa, creando così tensioni in spogliatoio