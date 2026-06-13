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Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo conteso da Miami e Boston: la situazione

NBA
©Getty

Introduzione

Mancano 10 giorni al Draft del 23 giugno e il futuro di Giannis Antetokounmpo dovrebbe risolversi entro quella data. I Miami Heat vengono ancora considerati in pole position per acquisire il greco, ma i Boston Celtics sono emersi come la rivale più accreditata, anche per l’interesse di Antetokounmpo nel rifirmare coi biancoverdi. Anche Minnesota, Portland e Orlando sono in corsa: proviamo a fare ordine nella situazione

Quello che devi sapere

UN CASO DA RISOLVERE ENTRO IL DRAFT

Il co-proprietario dei Milwaukee Bucks Jimmy Haslam il mese scorso era stato chiaro: il futuro di Giannis Antetokounmpo deve essere risolto entro il Draft del prossimo 23 giugno. A una decina di giorni dalla notte delle scelte, la situazione legata al greco è però più intricata che mai — motivo per cui conviene fare chiarezza per districare la matassa che è venuta a crearsi

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MIAMI È ANCORA IN POLE POSITION

Secondo la ricostruzione di The Athletic, i Miami Heat sono ancora in pole position per acquisire il greco. Il pacchetto per i Bucks sarebbe formato da Tyler Herro (i cui post sui social hanno fatto rumore), Kel’el Ware, Jaime Jaquez, uno tra Pelle Larsson e Kasparas Jakucionis e scelte al Draft (possono offrirne fino a tre del primo giro). Al momento questa sembra essere l’offerta più forte sul tavolo dei Bucks, ma Antetokounmpo avrebbe un po’ di remore a unirsi a una versione degli Heat con pochi giocatori di livello rimasti nel roster — rendendo così il suo possibile rinnovo più difficile

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L’INCOGNITA BOSTON CELTICS

Giannis sarebbe decisamente più intrigato dall’opportunità di unirsi ai Boston Celtics, con i quali invece vorrebbe firmare un’estensione di contratto da quattro anni e 275 milioni di dollari complessivi. Per poter far funzionare lo scambio però l’unico modo è inserire Jaylen Brown nell’affare, anche solo per una questione di salari, considerando che è al terzo di un’estensione di contratto da cinque anni e 285.4 milioni di dollari complessivi

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LA RICERCA DI UNA TERZA SQUADRA PER BROWN

I Bucks, destinati a una ricostruzione senza Antetokounmpo, non vorrebbero tenere Brown in una squadra che non può competere per il titolo, motivo per cui sarebbero alla ricerca di una terza squadra a cui girare l’MVP delle Finals 2024. La destinazione ideale per loro sarebbero i Portland Trail Blazers, anche solo per recuperare alcune delle scelte cedute ai Blazers nello scambio fallimentare che ha portato Damian Lillard in Wisconsin un paio di anni fa

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LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: PORTLAND

I Blazers, però, fanno parte delle altre tre squadre interessate ad Antetokounmpo, puntando proprio sulla sua amicizia con Lillard per convincerlo a trasferirsi in Oregon. Il greco però preferirebbe rimanere sulla costa Est, e non è chiaro quale pacchetto possano mettere assieme a Portland — che ha un nuovo proprietario in Thomas Dundon — per convincere i Bucks a cedere il loro giocatore franchigia, se non restituire le loro stesse scelte

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LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: ORLANDO

Se la volontà di Giannis è quella di rimanere a Est, una possibilità è quella rappresentata dagli Orlando Magic, che in uno scenario del genere con ogni probabilità metterebbero sul piatto Paolo Banchero — forse lo scenario ideale per i Bucks nell’ottica di ricostruire nel medio periodo. I Magic però non hanno così tante scelte al Draft da poter offrire, avendone già sacrificate diverse per arrivare a Desmond Bane un anno fa

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LE ALTRE SQUADRE INTERESSATE A GIANNIS: MINNESOTA

The Athletic ha riportato anche che i Timberwolves vorrebbero mettere Antetokounmpo al fianco di Anthony Edwards per dare l’assalto a una Western Conference sempre più competitiva, nel tentativo di colmare il gap nei confronti di OKC e San Antonio. La richiesta dei Bucks però è stata molto alta: Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr e due prime scelte al Draft. McDaniels, in particolare, è considerato intoccabile dai T’Wolves così come Edwards e anche il 19enne Joan Beringer, e non è chiaro se Giannis voglia poi rinnovare con Minnesota una volta scambiato lì

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LA MANCANZA DI FIDUCIA NELLA DIRIGENZA DEI BUCKS

A rendere ulteriormente complicata la situazione è che le altre squadre hanno perso fiducia nei confronti della dirigenza di Milwaukee dopo quando avvenuto a febbraio, quando sembravano pronti a scambiare Antetokounmpo salvo poi tirarsi sempre indietro al momento di decidere. L’elemento umano gioca quindi un ruolo fondamentale: le altre squadre, secondo quanto riportato, temono di alienarsi i propri giocatori se i loro nomi venissero fatti trapelare alla stampa, creando così tensioni in spogliatoio

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