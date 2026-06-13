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NBA Finals, attenti ai "Closeout Knicks": +118 in tre partite per chiudere la serie

NBA
©Getty

Introduzione

Nel corso di questi playoff i New York Knicks sono stati al loro meglio quando hanno potuto chiudere i conti in una serie, spazzando via Atlanta, Philadelphia e Cleveland alla prima occasione con tre vittorie dominanti e uno scarto totale di 118 punti. In gara-5 potranno fare lo stesso contro i San Antonio Spurs, provando a vincere un titolo NBA che manca da 53 anni

Quello che devi sapere

IL DOMINIO DEI CLOSEOUT KNICKS

Le "Closeout Games" sono le partite in cui la squadra in vantaggio nella serie può chiudere i conti, vincendo subito per avanzare al turno successivo. In questi playoff i New York Knicks sono stati mostruosi in quelle occasioni, vincendo tutte e tre le partite per chiudere i conti contro Hawks, Sixers e Cavaliers senza lasciare scampo agli avversari, chiudendo ogni discorso già nel primo tempo con uno scarto finale di 118 punti, per una media di 39.3 a partita. Per di più, tutte e tre le vittorie schiaccianti sono arrivate in trasferta, come succederà in gara-5 contro i San Antonio Spurs

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CHIUDERE I CONTI COME NEL 1973

I Knicks hanno già vinto le prime due gare della serie in trasferta nella serie contro gli Spurs, e in tutte e quattro le partite disputate finora si è arrivati punto a punto nel finale. L’unico precedente del genere alle NBA Finals risale al 1973, anno dell’ultimo titolo dei Knicks: anche in quelle finali contro i Los Angeles Lakers le prime quattro gare furono tutte punto a punto, e i Knicks vinsero il titolo in gara-5 in trasferta al Forum di Inglewoodun precedente ben augurante per Jalen Brunson e compagni. Di seguito i precedenti dei Knicks nelle tre "closeout games" affrontate

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GARA-6 @ ATLANTA 89-140

  • Scarto finale: +51
  • Massimo vantaggio: +61
  • Percentuali al tiro: 58.8% (50/85)
  • Percentuali da tre: 36.1% (13/36)
  • Efficienza offensiva: 151.3
  • Efficienza difensiva: 85.2
  • Miglior realizzatore: OG Anunoby (29 punti, 11/14 al tiro)

3/6

GARA-4 @ PHILADELPHIA 114-144

  • Scarto finale: +30
  • Massimo vantaggio: +44
  • Percentuali al tiro: 53.8% (49/91)
  • Percentuali da tre: 56.8% (25/44)
  • Efficienza offensiva: 172.9
  • Efficienza difensiva: 118.6
  • Miglior realizzatore: Deuce McBride (25 punti, 7/9 da tre)

4/6
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GARA-4 @ CLEVELAND 93-130

  • Scarto finale: +37
  • Massimo vantaggio: +45
  • Percentuali al tiro: 49% (48/98)
  • Percentuali da tre: 44.2% (19/43)
  • Efficienza offensiva: 132.9
  • Efficienza difensiva: 90.5
  • Miglior realizzatore: Karl-Anthony Towns (19 punti, 8/11 al tiro)

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KNICKS NEI CLOSEOUT GAMES

  • Scarto complessivo: +118
  • Percentuali al tiro: 53.6% (147/274)
  • Percentuali da tre: 46.3% (57/123)
  • Efficienza offensiva media: 152.3
  • Efficienza difensiva media: 92.1

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