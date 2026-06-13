I Knicks hanno già vinto le prime due gare della serie in trasferta nella serie contro gli Spurs, e in tutte e quattro le partite disputate finora si è arrivati punto a punto nel finale. L’unico precedente del genere alle NBA Finals risale al 1973, anno dell’ultimo titolo dei Knicks: anche in quelle finali contro i Los Angeles Lakers le prime quattro gare furono tutte punto a punto, e i Knicks vinsero il titolo in gara-5 in trasferta al Forum di Inglewood — un precedente ben augurante per Jalen Brunson e compagni. Di seguito i precedenti dei Knicks nelle tre "closeout games" affrontate

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