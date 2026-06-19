VJ Edgecombe, dalle Bahamas ai 76ers, sempre col sorriso: “Sono una persona felice”

In occasione dell’adidas Eurocamp svoltosi a La Ghirada di Treviso, abbiamo avuto modo di incontrare VJ Edgecombe, giovane talento bahamense reduce dalla prima stagione NBA coi Philadelphia 76ers. Ne è venuto fuori uno speciale 'VJ Edgecombe – La vita è bella', sulla sua storia, le sue origini, il percorso per arrivare in NBA, l’esperienza con la nazionale delle Bahamas, il presente e il futuro coi 76ers, che potrete vedere su Sky Sport Basket…