La storia è molto lunga ed è stata raccontata splendidamente in uno speciale di ESPN chiamato "Blood Brothers", che vi invitiamo a vedere. Cameron e suo fratello gemello Cayden, come è noto, sono figli dell’ex veterano NBA Carlos Boozer e dell’ex moglie CeCe. Pochi invece sanno che la coppia aveva avuto un primogenito, Carmani, nato con una forma aggressiva di anemia falciforme. Per curarla la cosa migliore era il trapianto di midollo osseo dalle cellule staminali del cordone ombelicale un parente stretto, motivo per cui Cameron e Cayden sono stati nati da inseminazione artificiale anche per salvare la vita del fratello. Sono stati fatti test molto specifici per evitare che i nuovi nascituri avessero l’anemia: dei 26 ovuli fertilizzati, 10 erano geneticamente compatibili e due senza anemia. Entrambi sono stati impiantati e i gemelli sono nati il 18 luglio 2007. Dopo la nascita, Carmani — che al tempo aveva 2 anni — ha dovuto affrontare due cicli di chemioterapia per essere sicuro che il corpo accettasse le cellule staminali dei fratelli. I tre sono ovviamente legatissimi: all’inizio Carmani era il più forte dei tre, anche perché notevolmente più grosso, poi ha scelto il baseball mentre gli altri due hanno continuato col basket con risultati eccezionali

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