Introduzione
Come ogni anno, l'arrivo del Draft non porta solo un'infornata di talento giovane nella NBA, ma anche le storie personali e familiari di 60 ragazzi pronti a diventare professionisti. Da chi è figlio di ex giocatori NBA a chi invece è amico di famiglia delle stelle di oggi fino a un giocatore che ha un legame molto speciale con l'Italia, ecco una selezione delle storie più interessanti e delle curiosità legate ai prospetti del Draft, da seguire nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno col primo in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 2.00 col commento originale e in replica col commento in italiano e il secondo la notte successiva, sempre con successivo doppiaggio in italiano
Quello che devi sapere
AJ DYBANTSA - PAPÀ ACE SEMPRE CON SÉ
AJ è il diminutivo di Anicet Francois Dybantsa Jr, che come potete immaginare riprende il nome del padre, noto con il soprannome di "Ace". Papà Ace è emigrato dalla Repubblica Democratica del Congo a 13 anni per trasferirsi in Francia, dove ha avuto una breve carriera nel calcio come portiere. Alla fine degli anni ’80 si è però trasferito nell’area di Boston per studiare con una borsa di studio proprio legata al calcio. Doveva tornare in Francia, ma ha conosciuto sua moglie Chelsea in un parcheggio ed è poi diventato addetto alla sicurezza nell’università di Boston, anche se oggi è l’agente a tempo pieno del figlio. AJ ha due sorelle, una delle quali è una giocatrice di pallavolo di alto livello liceale
DARRYN PETERSON - AMICO DI FAMIGLIA CON CJ MCCOLLUM
Il giorno in cui Peterson incontrerà CJ McCollum in campo sarà estremamente speciale. "Lo conosco da quando era bambino" ha infatti rivelato McCollum, che come lui è cresciuto a Canton, Ohio, non lontano da Cleveland. "Suo zio e mio fratello sono migliori amici, sono cresciuti insieme da sempre. E sua nonna, che possa riposare in pace, era la miglior amica di mia madre. Perciò ci conosciamo da sempre" ha detto McCollum. "Mio fratello Erick un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: 'Mai visto niente del genere: è come te, ma più grosso, più forte e più atletico'"
CAMERON BOOZER - VENUTO AL MONDO PER SALVARE IL FRATELLO MAGGIORE
La storia è molto lunga ed è stata raccontata splendidamente in uno speciale di ESPN chiamato "Blood Brothers", che vi invitiamo a vedere. Cameron e suo fratello gemello Cayden, come è noto, sono figli dell’ex veterano NBA Carlos Boozer e dell’ex moglie CeCe. Pochi invece sanno che la coppia aveva avuto un primogenito, Carmani, nato con una forma aggressiva di anemia falciforme. Per curarla la cosa migliore era il trapianto di midollo osseo dalle cellule staminali del cordone ombelicale un parente stretto, motivo per cui Cameron e Cayden sono stati nati da inseminazione artificiale anche per salvare la vita del fratello. Sono stati fatti test molto specifici per evitare che i nuovi nascituri avessero l’anemia: dei 26 ovuli fertilizzati, 10 erano geneticamente compatibili e due senza anemia. Entrambi sono stati impiantati e i gemelli sono nati il 18 luglio 2007. Dopo la nascita, Carmani — che al tempo aveva 2 anni — ha dovuto affrontare due cicli di chemioterapia per essere sicuro che il corpo accettasse le cellule staminali dei fratelli. I tre sono ovviamente legatissimi: all’inizio Carmani era il più forte dei tre, anche perché notevolmente più grosso, poi ha scelto il baseball mentre gli altri due hanno continuato col basket con risultati eccezionali
CALEB WILSON - GRANDE FAN DELLA FILOSOFIA STOICA
L’ala proveniente da North Carolina è un bel personaggio, come ha dimostrato già al college quando durante una conferenza stampa se ne è uscito dicendo "Ogni giorno mi alzo e leggo i testi dello Stoicismo: mi fanno approcciare i giorni in maniera diversa". Wilson ha raccontato di essersene appassionato durante una lezione al liceo della sua materia preferita: storia antica. Ah, è anche un grande appassionato di musica country
KEATON WAGLER - DA ZERO A LOTTERY PICK
Più che una storia per conoscerlo meglio, quello che è notevole di Wagler è il fatto che fino a un anno fa non lo calcolasse nessuno. Era fuori dai primi 150 giocatori della recruiting class del 2025, arrivando a Illinois a dir poco a fari spenti. Invece nel giro di un anno, o meglio ancora dal 6 dicembre quando è stato spostato nel ruolo di point guard, è decollato guidando il miglior attacco della NCAA fino alle Final Four per la prima volta dopo 21 anni. Quando si dice: from zero to hero.
DARIUS ACUFF JR - LA CONNESSIONE CON SACRAMENTO
I Sacramento Kings sembrano essere estremamente interessati a Acuff Jr, non solo per le sue incredibili doti realizzative, ma anche per una connessione personale. Darius Acuff Sr, suo padre, è stato point guard per l’università di Eastern Kentucky dove il suo allenatore era Scott Perry… oggi general manager per i Sacramento Kings. Gli strani casi della vita.
KINGSTON FLEMINGS - SOPRAVVISSUTO A UN INCIDENTE STRADALE A 3 ANNI
Il 10 aprile 2010 è una data cruciale per la vita di Kingston Flemings, che al tempo aveva solo 3 anni. Rincorrendo un pallone in strada mentre era a casa di una zia, infatti, è stato investito da un auto che non poteva vederlo. Le gomme della macchina sono passate sopra al suo corpo lasciandogli i segni degli pneumatici sui vestiti, ma incredibilmente ne è uscito "solo" con una piccola frattura all’anca, una milza perforata e molti lividi. Da quel momento in poi, racconta la mamma, ha completamente cambiato atteggiamento, facendo emergere il suo spirito competitivo in qualsiasi cosa faccia. Altra nota a margine: sua sorella Bella giocherà a Duke dal prossimo anno e, come lui, è stata nominata giocatrice liceale dell’anno in Texas
NATE AMENT - UNA CONNESSIONE SPECIALE CON L’ITALIA
La storia è bellissima e merita un approfondimento ben più lungo di queste poche righe, ma basti sapere che Nate Ament ha passaporto italiano e ha una connessione speciale col nostro paese. O meglio: mamma Godelive lo ha, visto che negli anni ’90 è emigrata in Italia e si trovava nel nostro paese quando il Ruanda, suo paese nativo, è avvenuto il genocidio del 1994. Avendo perso quasi interamente la sua famiglia, è stata adottata da Marco Tangheroni e Patrizia Paoletti, diventando italiana a tutti gli effetti. Una volta tornata in Ruanda ha poi conosciuto Albert Ament, membro della Catholic Relief Services ed ex giocatore di pallacanestro universitaria a Wayne State dove era una leggenda. Dal matrimonio tra i due sono nati quattro figli, tra cui Ament, ma mamma Godelive è sempre rimasta in grandi rapporti con la famiglia italiana e riconosce che "tutto quello che ho viene dall’Italia"
KARIM LOPEZ - IL PRIMO MESSICANO AL PRIMO GIRO
Nella storia della NBA ci sono stati diversi giocatori messicani, da Eduardo Nájera a Gustavo Ayón fino al campione NBA Juan Toscano-Anderson, ma mai nessuno è stato scelto al primo giro. Se Lopez verrà chiamato con una delle prime 30 chiamate, come ci si aspetta, diventerà il primo giocatore nato in Messico a essere una prima scelta. Jaime Jaquez, che gioca per la nazionale messicana, è nato e cresciuto negli USA, mentre Lopez è figlio di Jesús Hiram López, centro della nazionale messicana, e prima di giocare in Nuova Zelanda è passato anche per le giovanili della Joventut di Badalona
YAXEL LENDEBORG - ARRIVATO QUI GRAZIE ALLA MAMMA
Il percorso per arrivare fino a questo punto di Lendeborg è stato uno dei più unici in assoluto, e se sarà una scelta in Lottery — come appare scontato dopo la super stagione a Michigan culminata col titolo NCAA — sarà soprattutto per merito di mamma Yissel Raposo (ex giocatrice della nazionale, come papa Okary), che quando Yaxel aveva 17 lo costrinse a proseguire la carriera nel basket, riempiendo di chiamate e email tutti gli atenei possibili fino a ottenere una borsa di studio a Arizona Western College, mettendo Yaxel su un aereo sul quale assolutamente lui non voleva salire. Ha finito per cambiargli la vita, e i due sono ancora più legati dopo la diagnosi di un cancro di quarto grado all’appendice che ha portato la madre a sottoporsi a 11 cicli di chemioterapia organizzati in modo da non perdersi neanche una partita del figlio. Anche per questo Yissel è diventata un idolo per i tifosi di Michigan, che la amano tanto quanto il figlio
ADAY MARA - L’ALTEZZA NEI GENI DI FAMIGLIA
Si fa fatica a non notare i 221 centimetri di Aday Mara, centro spagnolo protagonista del titolo di Michigan nell’ultima stagione. I geni, però, non mentono: Aday è figlio di Javier Mara e Gely Gomez, entrambi atleti d’élite in passato. Papà Javier ha giocato a Saragozza negli anni ’80, mentre mamma Gely è stata giocatrice di pallavolo per la nazionale spagnola. Buon sangue evidentemente non mente
HANNES STEINBACH - IL FIGLIOCCIO DI NOWITZKI
C’è un altro nativo di Wurzburg pronto a entrare in NBA. Dopo Dirk Nowitzki e Maxi Kleber, anche Hannes Steinbach è nato e cresciuto nella città di quasi 130.000 abitanti nel bel mezzo della Germania. Soprattutto con Nowitzki il rapporto è quasi familiare: il papà di Steinbach, Burkhard, era un centro enorme di quasi 2.13 e ha giocato per cinque anni con Dirk negli anni ’90, rimanendo ancora in ottimi rapporti. Burkhard è poi diventato un contadino dopo la sua carriera da giocatore, motivo per cui a casa Steinbach (dove ogni tanto passava anche Nowitzki con la famiglia, anche se ora di meno) ci sono più di 70 cavalli. Ah, ovviamente è stato allenato anche da Holger Geschwindner, l’uomo che ha "costruito" Nowitzki
CHRISTIAN ANDERSON - FIGLIO D’ARTE E TEDESCO D’ADOZIONE
A proposito di Germania: tra le squadre giovanili ha giocato spesso anche Christian Anderson Jr., pur essendo nato e cresciuto ad Atlanta. Suo padre, Christian Sr., è nato in Germania ed è tornato negli USA quando aveva 17 anni, salvo poi cominciare una carriera in giro per l’Europa che lo ha anche riportato in patria — e portando Christian Jr. anche con sé, facendogli avere anche la cittadinanza che ha portato il figlio a giocare per la Germania
ISAIAH EVANS - PROFESSIONE… SALDATORE
Gli sportivi ogni tanto hanno delle passioni curiose, ma quella del tiratore da Duke University le batte tutte. Quando non gioca a basket, infatti, il suo hobby è… saldare. Non saltare eh, proprio saldare. "Un giorno ho visto il banco da lavoro nell’officina di un mio insegnante e gli ho chiesto se poteva insegnarmi come saldare. Lui mi ha detto di sì e da lì ho cominciato, mi è piaciuto e non mi sono mai fermato" ha raccontato. "Ho cominciato con piccole statue e cose del genere, giusto per svagare la mente. Sono piuttosto bravo a farlo"
KOA PEAT - IL "FORTE GUERRIERO" CON FAMIGLIA NEL FOOTBALL
Koa Peat è di origini hawaiane da parte di mamma Jana e Koa significa "forte guerriero". Un nome che si addice al suo stile di gioco molto fisico, ma anche a quello della sua famiglia che si è fatta una certa nomea nel football americano. Papà Todd infatti è stato offensive lineman per gli Arizona Cardinals nella NFL, mentre il fratello maggiore Andrus è stato più volte Pro Bowler in carriera e gioca per i Pittsburgh Steelers. Anche altri tre fratelli hanno giocato a football al college, mentre ha anche due sorelle che invece hanno scelto il basket come lui arrivando a loro volta in Division I
JOSHUA JEFFERSON - UN BEL PO’ DI FOOTBALL
Sempre a proposito di football, anche Joshua Jefferson ne ha un bel po’ in famiglia. Suo padre Ben ha giocato brevemente in NFL come offensive guard dopo una carriera universitaria a Maryland, mentre altri due fratelli hanno avuto un certo successo. Noah ha giocato da defensive lineman a USC e Florida Atlantic, Cameron a UNLV e Arkansas prima di una breve apparizione in NFL. Lo stile molto fisico di Joshua, insomma, non deve sorprendere
CAMERON CARR - FIGLIO D’ARTE CON PRECEDENTE STORICO
Moltissimi di voi si ricorderanno che nel 1997 Kobe Bryant da rookie vinse la gara delle schiacciate all’All-Star Weekend. Solo i più malati di voi si ricorderanno che al secondo posto di quella competizione si piazzò Chris Carr, al tempo giocatore dei Minnesota Timberwolves al suo secondo anno di una carriera NBA non indimenticabile, ma nella quale conobbe Tanya (al tempo cheerleader per i T’Wolves) e da cui è nato il figlio Cameron che oggi è in odore di primo giro al Draft. Come il papà, anche Cameron è un gran bel saltatore, oltre ad avere una grande mano al tiro; al liceo ha vinto un titolo con Ja’Kobe Walter, oggi giocatore dei Toronto Raptors
RICHIE SAUNDERS - PRONIPOTE DEL RE DELLE CROCCHETTE
Da questa parte dell’oceano l’azienda di alimenti surgelati Ore-Ida probabilmente non dice nulla, mentre gli appassionati di cucina conosceranno le Tater Tots (praticamente delle crocchette di patate). Negli Stati Uniti però sono due marchi molto famosi, e a fondarli nel secolo scorso fu Francis Nephi Grigg — che altri non è se non il bis-nonno di Richie Saunders. Non a caso nell’ultima stagione la Ore-Ida ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con Saunders, trasformandosi in "Ore-Richie" durante la cavalcata al torneo NCAA. Se fossero arrivati fino in fondo avrebbero realizzato una versione limitata delle crocchette con lui sopra, ma BYU si è fermata prima — anche per il grave infortunio al crociato che potrebbe impedirgli di essere scelto al primo giro
ALEX KARABAN - LEGGENDA VIVENTE DI UCONN
Quanto è stata leggendaria la carriera di Karaban a UConn? Due titoli NCAA in tre finali non bastano a rendere l’idea di quanto sia amato, e allora citiamo la data del 28 febbraio scorso, quando con una cerimonia a sorpresa è stato introdotto nella Huskies of Honor prima della sua ultima partita di regular season in casa. Esatto: è stato introdotto nella Hall of Fame dell’ateneo mentre era ancora in attività, il primo giocatore di sempre a cui è stato riservato questo onore. Una serata memorabile in cui ha chiuso con 23 punti nel successo contro Seton Hall, realizzando anche un tiro libero cruciale nei secondi finali
EMANUEL SHARP - FIGLIO DI COTANTO PADRE
I più appassionati di basket europeo di voi non avranno di certo dimenticato Derrick Sharp, che per 15 lunghissime stagioni ha indossato la maglia del Maccabi Tel Aviv vincendo letteralmente tutto quello che c’era da vincere, tra cui due Eurolega nel 2004 e 2005. Emanuel è suo figlio e ha ereditato dal padre due tratti caratteristici di Derrick: la difesa arcigna e il tiro da tre punti. Non è lo stesso tipo di generale in campo, ma essendo nato a Tel Aviv ha già giocato con le nazionali giovanili israeliane