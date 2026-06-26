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la storia

Quello di Giannis è solo l'ultimo colpo di Pat Riley: come ha costruito la Heat Culture

Matteo De Angelis

©Getty

L'arrivo di Antetokounmpo è l'ennesima mossa di un presidente leggendario, artefice di una vera e propria cultura sportiva che ha cambiato prima Miami e poi tutta la NBA. La storia dei suoi migliori colpi e di come ha rivoluzionato il basket

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