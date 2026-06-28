Originario di Porto Rico ma cresciuto nel New Jersey, arriva in NBA a 24 anni dopo averne passati 6 al college per via di una scarsa propensione allo studio e aver rischiato di abbandonare il basket a causa di un'ossessione per i videogame. Giocatore versatile e di grande personalità, si incastra alla perfezione con la time-line di Curry e compagni
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